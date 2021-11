Palco Centrale, Biago Antonacci al PalaSele di Eboli l’11 novembre 2022.

BIAGIO ANTONACCI è pronto per tornare al live: annunciate oggi le nuove date del tour, l’appuntamento in Campania è al PalaSele di Eboli per l’11 novembre 2022. Il tour 2022 segna il ritorno live di Biagio Antonacci che per l’occasione ha scelto di esibirsi nei più importanti palasport italiani sul “palco centrale”.

Grazie al palco posizionato al centro, il pubblico sarà seduto a 360 gradi e avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, insieme al cantautore milanese, tutti i suoi più grandi successi. A partire dal 30 novembre, dalle ore 16:00, sarà possibile acquistare su www.ticketone.it e ticketmaster.it i biglietti per le nuove date nei palasport (prodotte e organizzate da Friends&Partners in collaborazione con Iris).

IL CALENDARIO LIVE DEL PALASELE Si riaccenderanno a marzo le luci del palco del Palasele di Eboli con i Pinguini Tattici Nucleari attesi sabato 5 marzo 2022 (sostituisce la data del 9 ottobre 2021) con la tappa del #machilavrebbemaidetto tour. A seguire, il palco del PalaSele accoglierà martedì 8 marzo Salmo e il suo “Flop Tour”, mentre è fissato per sabato 16 aprile (riprogrammazione del 18 ottobre 2021). l’appuntamento a Eboli con il ritorno dal vivo dei Negramaro e il loro nuovo tour indoor. Domenica 24 aprile (data che sostituisce il 2 ottobre 2021) farà tappa al PalaSele il Famoso tour di Sfera Ebbasta, mentre sabato 28 maggio (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020) si chiuderà a Eboli il “Testa o Croce tour” dei Modà. A novembre, dopo lo show di Biagio Antonacci di venerdì 11, sono attese le tappe di Notre Dame de Paris: l’opera pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale sarà in scena al PalaSele sabato 26 novembre 2022 – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre 2022 – ore 17:00 e ore 21:00. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.