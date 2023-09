Paestum, Raduno internazionale delle Mongolfiere dal 30 settembre all’8 ottobre

Al via la 13esima edizione del Raduno internazionale delle Mongolfiere che si terrà a Paestum, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Un evento straordinario che si svolge a ridosso dell’area archeologica dei Templi, patrimonio Unesco, conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza dove l’appuntamento, irrinunciabile per gli appassionati di volo e non solo, vede ogni anno un raduno di mongolfiere che si innalzano, coloratissime, al di sopra dei Templi pestani. La manifestazione si è attestata tra i cinque festival internazionali della mongolfiera più suggestivi del mondo proprio per la vista straordinaria che si gode dall’alto dell’area archeologica, con lo sfondo della pineta e del mare. L’evento, organizzato dall’associazione Vivere Paestum, attira ogni anno migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri, con un trend in continua crescita: nelle scorse edizioni, che hanno visto aerostati provenienti dall’Italia e da numerosi paesi esteri, sono state registrate oltre 30mila presenze, con personaggi illustri del settore e campioni nazionali e internazionali di volo. Nel villaggio del Festival, dove si effettuano sia il volo libero che il volo vincolato, anche spazi per l’animazione dei bambini, esibizione di artisti di strada, laboratori didattici indirizzati alle scuole, aree espositive dei prodotti e dell’artigianato locale, giornate dedicate alla scoperta del territorio. Per informazioni +39 3335601504 o collegarsi al sito info@paestumballoon.it o http://www.paestumballoon.it. Ticket di ingresso: € 5 dai 12 anni in su.

PROGRAMMA 2023

Sabato 30 Settembre 2023

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati)

Ore 16.45 inaugurazione manifestazione con taglio del nastro e intervento delle Autorità

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera. L’orario del volo può subire variazione a seconda delle condizioni meteo. Non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati.

Domenica 1 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati )

Ore 15.00 esibizione Sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera. L’orario del volo può subire variazione a seconda delle condizioni meteo. Non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati.

Lunedi 2 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo libero)

Martedi 3 Ottobre 2023

Riposo

Mercoledi 4 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo libero)

Giovedì 5 Ottobre 2023

Ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero)

Venerdi 6 Ottobre 2023

Ore 15.00 apertura bar e parco gioco per bambini

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 17.30: volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo; il biglietto si acquista in loco, posti limitati.)

Sabato 7 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati)

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo).

Ore 17.30 Volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati ).

Domenica 8 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati ).

Ore 15.00 esibizione Sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo libero, può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30: Volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a secondo delle condizioni meteo; non si prenota , il biglietto si acquista in loco, posti limitati).

Ore 20.30 conclusione Festival