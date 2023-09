Nasce associazione Officina Mediterranea per promozione e valorizzazione del Sud

Annunciamo la nascita dell’associazione culturale Officina Mediterranea, che intende valorizzare il meraviglioso Sud Italia, dalle aree marine alle zone montane, attraverso le competenze di tutti i Meridionali, anche di quelli che per motivi personali o professionali si sono trasferiti altrove.

L’associazione, ideata da Donato Rinaldi, si pone l’obiettivo di unire le diverse anime del Mezzogiorno, promuovendo la conoscenza dei suoi tesori storici e artistici, della sua enogastronomia e di tutte le eccellenze dei suoi territori. Officina Mediterranea sarà, quindi, un punto di riferimento per chi ama il Sud e desidera contribuire al suo sviluppo e alla sua valorizzazione. Il direttivo sarà composto, oltre che dal presidente Donato Rinaldi, dalla vicepresidente Tonia Scaglione, dal musicista Francesco Salime, dal libero professionista Marco D’Alessandro, dallo storico Enrico Fagnano, dalla dirigente scolastica Cristina Tundo e dalla docente Rita Collodoro.

Anche se nasce oggi come associazione, Officina Mediterranea ha già numerosi follower, acquisiti con le sue trasmissioni su Facebook e Youtube: il relativo canale, infatti, ha realizzato più di 150 dirette, che hanno riguardato argomenti culturali, sociali, musicali, turistici e storici e che hanno offerto un quadro completo delle meraviglie del nostro Sud. Numerosi sono anche già i soci, in prevalenza esponenti del mondo della scuola, della cultura e della musica, che entreranno a far parte dei diversi circoli regionali.

Con le sue interviste a scrittori e poeti, Officina Mediterranea stimola la riflessione sulle espressioni artistiche locali, contribuendo alla conoscenza del patrimonio culturale meridionale. Le conversazioni con psicologi e professori, invece, pongono l’attenzione sulle sfide sociali e sulle strategie per affrontarle. E ancora: le esibizioni dei musicisti, accompagnate alle loro interviste, offrono un’esperienza emozionante e consentono di condividere con il pubblico le melodie e i ritmi caratteristici del Meridione, mentre i video e i servizi realizzati nelle località più suggestive (e spesso nascoste) del Sud Italia fanno conoscere luoghi incantevoli, come castelli, chiese e musei, con le loro opere d’arte. Centrale, infine, per Officina Mediterranea rimane la promozione del nostro patrimonio storico, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza del suo inestimabile valore. Particolare attenzione, infine, l’associazione dedicata alle tematiche giovanili, fornendo tra l’altro spazio e visibilità ai nostri giovani studiosi che, arricchiti da esperienze internazionali, scelgono di rientrare per contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo del Sud.

Officina Mediterranea rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il Meridione e coniugare le sue eccellenze artistiche e culturali con le bellezze paesaggistiche e le tradizioni enogastronomiche. L’associazione sarà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano promuovere il meglio del Sud Italia.

Per ulteriori informazioni e per seguire le attività di Officina Mediterranea, è possibile visitare la pagina ufficiale su Facebook e il sito web che verrà allestito a breve. L’associazione divulgherà a breve le nuove iniziative e i nuovi eventi.

Il presidente

Donato Rinaldi

E-mail officina.mediterranea.vm@gmail.com

https://www.youtube.com/@officinamediterranea