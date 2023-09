La Magia degli Elementi si tinge di benessere con il festival “Namasté Praiano. Oasi Olistica” 8, 9 e 10 settembre

Gli itinerari de “La Magia degli Elementi” toccano un’altra città della Divina e portano alla scoperta di Praiano attraverso il benessere con Namasté Praiano. Oasi Olistica, il primo festival diffuso di yoga e meditazione in Italia che si tiene in luoghi pubblici e privati della piccola perla della Costiera Amalfitana.

Per questa terza sezione degli appuntamenti 2023, nei giorni 8, 9 e 10 settembre, il programma del festival olistico si arricchisce di nuovi momenti e discipline, per regalare ai tanti partecipanti un’esperienza di benessere sempre più completa. In questo modo il benessere, vissuto nella cornice unica della Costa d’Amalfi, diventa parte integrande del tour itinerante diffuso che condurrà alla scoperta delle molteplici bellezze della rete costruita fra i Comuni di Maiori, capofila, Amalfi, Sant’Egidio del Monte Albino, Ravello, Positano, Praiano e Cetara.

Ecosostenibilità, ambiente, valore del territorio attraverso le sue risorse naturali, cucina salutare con alimentazione consapevole, importanza del riciclo con laboratori musicali, saranno presenti nella meravigliosa cornice di Praiano, in un cartellone dedicato sia ai praianesi che ai visitatori, uniti dal comune intento di dedicare tempo e spazio alla salute di corpo e mente rispettando l’ambiente.

Una special edition settembrina in cui tutte le attività sono ad ingresso libero. Soltanto per alcune sessioni è richiesta la prenotazione per consentire il miglior svolgimento possibile in base allo spazio ospitante.

Verranno esplorate, come di consueto, tante branche dello yoga, con sessioni di Metodo Feldenkrais®, Yang Yin Yoga, Vinyasa Yoga, Stretching dei meridiani, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Anukalana Yoga con Hang Drum e, per la prima volta per Namasté Praiano, Yoshime.

Ma per questa occasione si inseriscono nel calendario delle attività anche interessanti laboratori e itinerari, aperti a tutti, sia appassionati che semplici curiosi.

Venerdì 8 settembre alle 19.00 ci aspettano, ad esempio, due workshow musicali tenuti da altrettanti artisti talentuosi e coinvolgenti e adatti anche ai bambini. In Piazza San Gennaro Francesco Di Cristofaro e Ramon Rodriguez dei Brigan mostreranno come la tradizione possa modernizzarsi attraverso la rielaborazione delle musiche tradizionali del territorio campano con strumenti di origine straniera o realizzati attraverso la modifica di attrezzi agricoli, per far emergere il senso di identità e di appartenenza ad un territorio, ma anche al pianeta tutto. In Piazza San Luca Maurizio Capone, leader dei BungtBangt, suonerà e “spiegherà” la junk music, ovvero musica ecologica, utilizzando strumenti creati da materiali riciclati, rifiuti solidi urbani che si trasformano in strumenti di grande qualità acustica nel rispetto dell’ambiente.

Sempre in Piazza San Luca, a partire dalle 19.30, si terrà un Laboratorio di formazione alla Cucina Olistica e al Mindful Eating tenuto da Paola Iaccarino e Marina Mosca. Di cosa si tratta? Il Mindfulness, e la sua applicazione sull’alimentazione, cioè il Mindful eating, è una disciplina che aiuta le persone ad avere un rapporto più sereno e gioioso con il cibo, attraverso l’ascolto di sé, della propria saggezza e dei propri bisogni.

Per terminare una giornata di yoga e attività così coinvolgenti, l’ultimo appuntamento è alle 22.00 in Piazza Costantinopoli per lasciarsi accompagnare in un magico racconto. Il professor Giuseppe Longo, astrofisico e divulgatore scientifico dell’Università Federico II di Napoli, ci guiderà nell’incontro Osservazione del Cielo: costellazioni e mitologia, svelandoci i segreti delle stelle da un punto di vista sia scientifico che letterario, senza tralasciare l’importanza dell’ecosostenibilità e dell’impatto che le nostre abitudini hanno sull’inquinamento luminoso.

Sabato 9 settembre , tutti invitati a Parco Cercole alle 17.30 per il Laboratorio botanico “Orto degli Umori”. Nicola e Riccardo Di Novella, esperti della terapeutica medievale salernitana e, di conseguenza, di Botanica medica, ci racconteranno la “dottrina dei quattro umori” basata a sua volta sull‘antica “teoria degli elementi”: la combinazione di questi quattro umori determina il “temperamento” dell’individuo, le sue qualità mentali e il suo stato di salute, e il laboratorio prevede l’insegnamento di rimedi casalinghi realizzati con erbe di uso quotidiano.

La serata si conclude a Piazza San Gennaro, con i concerti di Capone & BungtBangt e Brigan a partire dalle 21.30.

Namasté Praiano. Oasi Olistica nasce da un’idea di Vivi Zingone, imprenditrice di origini praianesi, che si fa portatrice di un messaggio importante: la ricerca – anche in Costiera Amalfitana – di un turismo di qualità. Questo festival punta a fare di Praiano un “buen retiro” di antica memoria, dove ricaricare le energie e prendersi cura di sé. Proprio per questo è un evento aperto a tutti, e non solo ai turisti occasionali o agli esperti delle discipline yoga. Praianesi e turisti, praticanti rodati e semplici curiosi, si ritrovano a condividere spazio e tempo nel comune intento del proprio benessere.

«Sarà un fine settimana dedicato al benessere del corpo e della mente, dove lo yoga sarà come sempre il protagonista ma non da solo – dichiara Zingone – Osserveremo perfino il cielo stellato e ascolteremo la narrazione dei miti accompagnati da una guida magistrale. Con una squadra di botanici saremo introdotti nell’Orto degli Umori, erbe aromatiche che ci riportano alle teorie di Ippocrate. Per concludere ci sarà tanta musica. Tutto concorre per comunicare un concetto trasversale di benessere: il nostro corpo è un universo ma possiamo stare bene solo in un mondo sano, in armonia con l’ambiente circostante rispettando il suo equilibrio e tutti i suoi elementi. Una dimensione olistica coerente con la filosofia di Namasté Praiano. È qui a Praiano la Magia degli Elementi. Vi invitiamo a unirvi a noi, a entrare nel nostro mondo olistico».

«Gli Elementi sono l’essenza dell’Universo, i costruttori della forma – ha aggiunto la sindaca di Praiano, Annamaria Caso – Forza primaria ed energia vitale. Spesso lo dimentichiamo. I percorsi di “Namasté Praiano. Oasi Olistica” ce lo ricordano. Attraverso l’armonizzazione con la natura, proviamo a stimolare quella creatività vitale sopita che è alla base del ben-essere di cui tanto si parla. La connessione è garantita dalla magia dei luoghi e dall’osservazione del “cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”».

“La magia degli elementi. Itinerari tra luce, acqua ed artigianato locale”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, guidato da Maiori in qualità di comune capofila.

Il programma dettagliato si trova al sito www.namastepraiano.it e alle pagine Facebook (@namastepraiano) e Instragram (@namastepraiano.oasiolistica). Per prenotare o richiedere informazioni: info@namastepraiano.it