Osservatorio TheFork Awards 2022 – Le nuove aperture di ristoranti: come va il Sud.

Il 2022 delle novità gastronomiche italiane si chiude in chiaroscuro secondo l’osservatorio nuove aperture sviluppato da TheFork in occasione del suo TheFork Awards, premio annuale al miglior nuovo ristorante dell’anno che sarà assegnato a fine ottobre dall’app di prenotazione dei ristoranti più cliccata d’Italia. Chiaroscuro perché i ristoranti sono ancora sotto il fuoco incrociato dei costi altissimi infatti a livello generale le chiusure superano le novità.

Ci sono però spiragli di luce, specie in Campania dove negli ultimi 12 mesi ci sono state 394 nuove aperture, mentre nel Sud e nelle isole in generale se ne sono registrate 1.185. La proposta culinaria di questa parte d’Italia è molto legata alla tradizione: le new entry sono soprattutto cucine regionali/locali (47%), seguite dalla cucina asiatica che primeggia solo nel nord ovest, dalle pizzerie (17%) e dal resto delle cucine internazionali (11%). Anche i prezzi delle nuove aperture meridionali sono allineati al resto del Belpaese, il 55% dei ristoranti costa tra i 15 e i 30 euro. E i consumatori? A livello nazionale il 32% dei clienti dei ristoranti afferma di cambiare molto o abbastanza spesso i locali dove si reca abitualmente per andare a cena fuori o a pranzo nei giorni festivi, mentre a livello locale la media è più bassa e si attesta al 27%. Lo stesso vale per la sperimentazione di vere e proprie novità. Solo il 10% degli italiani è ben propenso a frequentare spesso nuove aperture, al sud e nelle isole scendiamo all’8,2%. A sbloccare gli indugi sono qualità, sostenibilità, e attenzione alle materie prime ed è vero che quando “giù” si decide di provare qualcosa di nuovo non si bada al portafoglio: quasi l’80% delle persone che provano una novità spendono con soddisfazioni di più che al solito. TheFork Awards, oltre a capire cosa ci spinge a provare un nuovo ristorante, ha poi raccolto i pareri dei maggiori chef italiani per sapere quali sono le novità dell’anno da provare senza timori.

In Campania troviamo Bistrot Quartuccio (Castellammare di Stabia), nominato da Alfonso Caputo, MM Lounge Restaurant (Torre del Greco), nominato da Salvatore Bianco, Oltremare (Maiori), nominato da Ernesto Iaccarino e Volta del Fuenti by Michele De Blasio (Vietri sul Mare), nominato da Rocco De Santis. In Sicilia, Charleston (Palermo), nominato da Pino Cuttaia e Le Calette – Cala Luna (Cefalù), nominato da Martina Caruso. In Puglia c’è Ognissanti (Trani), nominato da Isabella Potì. In Basilicata, La Gattabuia (Matera), nominato da Domingo Schingaro e Mezzamaro (Matera), nominato da Vitatonio Lombardo e infine in Sardegna il Liberty (Sassari), nominato da Salvatore Camedda.