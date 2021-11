Nuova stagione teatrale al teatro Aldo Giuffrè di Battipaglia, primo appuntamento sabato 6.

Dopo uno stop lungo quasi due anni per via dell’emergenza sanitaria, il teatro Sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia gestito da Assoteatro, è pronto a ripartire proponendo un ciclo di spettacoli con ospiti e titoli di grandissimo rilievo che animeranno inverno e primavera e che non mancheranno di stupire, divertire e commuovere. Ad anticipare l’inaugurazione ufficiale della nuova stagione prevista per il 28 novembre è l’overture della rassegna Foglie d’autunno con il concerto-reading dedicato a Vivaldi in programma sabato 6 novembre. La stagione di prosa del teatro battipagliese avrà inizio domenica 28 novembre con “Non si sa come”, adattamento dell’opera di Luigi Pirandello portata in scena da Annalena Lombardi e Francesco Branchetti che firma anche la regia e chiuderà domenica 8 maggio 2022 con il “Re Lear” di Luca Ferri e Luca Marchioro. Nel mezzo un appuntamento al mese, con raddoppio a dicembre e marzo, in cui passeranno da Battipaglia nomi del calibro di Francesco Branchetti, Annalena Lombardi, Maddalena Rizzi, Maurizio Casagrande, Eduardo Saitta, Milena Vukotic, Marisa Laurito, Charlie Cannon, Alessia Fabiani, Antonio Ricchiuti, Luca Ferri, Luca Marchioro e Vito Cesaro.

IL CARTELLONE. Il nuovo cartellone prevede nove spettacoli in abbonamento: si comincia domenica 28 novembre con “Non si sa come”, adattamento dell’opera di Luigi Pirandello portata in scena da Annalena Lombardi e Francesco Branchetti che firma anche la regia. Il 5 dicembre sarà la volta “Elisabetta I”, tratto dagli scritti di William Shakespeare e adattato per il teatro da David Norisco. In scena Maddalena Rizzi che presta volto e voce a una riflessione sul tema del potere che, da sempre, vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando. Il 19 dicembre tocca a “La Zeza” col direttore artistico del teatro, Vito Cesaro che porta in scena una farsa comica con musiche da un canovaccio del ‘600 napoletano, scritta e diretta da Dora Liguori. Alla ripresa, il 23 gennaio, Maurizio Casagrande porta a Battipaglia “A tu x tu” di cui cura anche scrittura e regia. Quella di Casagrande è una scrittura semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico che si ritrova immerso in una atmosfera calda e piacevole, mai banale o approssimativa. Il 13 febbraio Eduardo Saitta sarà protagonista di “Uno, nessuno e centomila followers” di Federico Susini con la regia di Salvo Saitta, opera nata per caso dall’improvvisazione del protagonista, nel corso di una lezione-spettacolo per gli studenti di un liceo scientifico messinese. Doppio appuntamento a marzo: il 6 Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti saranno i protagonisti di “Lui e Lei” di Luis Guerrero con la regia dello stesso Branchetti mentre il 20 tocca a “A spasso con Daisy” – già Premio Pulitzer e film da quattro Oscar – di Alfred Uhry con la regia di Guglielmo Ferro che vedrà in scena la grande Milena Vukotic con Salvatore Marino. “Nuie simm d’o’ sud” scritto e diretto da Marisa Laurito, che ne è protagonista assieme a Charlie Cannon, in scena il 9 aprile, un concerto/spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei sud del mondo. Chiude il cartellone, domenica 8 maggio, il “Re Lear” di Luca Ferri e Luca Marchioro, una riscrittura drammaturgica che contamina il testo originale pur restando fedele a Shakespeare nella sua forma più profonda.

EXTRA ABBONAMENTO. Novembre e dicembre sono i mesi che Assoteatro, gestore del Giuffrè, dedica alla musica confezionando una rassegna denominata Foglie d’autunno che vedrà avvicendarsi sul palco numerosi e diversi artisti. Si parte sabato 6 novembre con “Vivaldi le 4 stagioni” con voce recitante di Amedeo Colella che, sabato 6 novembre, precederà l’inaugurazione ufficiale della stagione 2021/2022. Quello del 6 novembre è uno spettacolo narrato sapientemente dal “napoletanista” Colella, sulle splendide esecuzioni delle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, curate dall’Ensemble Amici del ‘700 napoletano (violino e orchestra di 13 elementi). Straordinaria la performance del Violino Solista, Alberto Marano. Seguiranno: Armando Rizzo con fisarmonica, Contrabasso e batteria il 20 novembre; la chitarra di Francesca De Filippis con musiche di Debussy e Ravel riempirà il teatro l’11 dicembre e chiuderà, il 23 dicembre, il concerto di Hoffman Quartet con viola, violino, violoncello e mandolino.

INFORMAZIONI UTILI E CAMPAGNA ABBONAMENTI. Tutti gli spettacoli in abbonamento avranno inizio alle 18.30 escluso quello con Marisa Laurito che avrà luogo alle ore 21.00 mentre gli spettacoli extra abbonamento cominceranno sempre alle ore 20.30. Il costo dell’abbonamento che comprende i nove appuntamenti in cartellone è di 110 euro. Il costo dei biglietti singoli afferenti al cartellone varia da 15 a 20 euro mentre quelli della rassegna musicale costano 10 euro. Per la sottoscrizione dei carnet, il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00. È possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dello spettacolo.