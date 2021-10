Notre Dame de Paris, 26 e 27 novembre 2022 le nuove date al PalaSele di Eboli.

Vivo Concerti comunica la riprogrammazione delle tappe di Eboli, Bari, Catania, Napoli, Torino, Jesolo, Trieste e Bologna di Notre Dame de Paris nel 2022.

L’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per sabato 26 novembre 2022 – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre 2022 – ore 17:00 e ore 21:00. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date. Biglietti disponibili su ticketone.it da lunedì 11 ottobre 2021 ore 17:00 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne da sabato 16 ottobre 2021 ore 11:00.

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati. L’eternità dell’amore risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti, colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa amare ogni volta di più.

NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.

La tournée dello show più importante mai realizzato in Europa, prodotto da David e Clemente Zard, in collaborazione con Enzo Product Ltd, è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti.

IL CALENDARIO LIVE DEL PALASELE. Sarà la prossima primavera a segnare il ritorno della grande musica live al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni: un’attesissima stagione di concerti, all’insegna dei grandi live in tour, che si arricchisce di giorno in giorno.

In attesa della nuova data dello show dei Pinguini Tattici Nucleari– di cui è stato già comunicato lo spostamento dei tour nei palazzetti e saranno prossimamente comunicate le nuove tappe in calendario – le luci del palco del PalaSele di Eboli si riaccenderanno a marzo 2022 con Salmo che proprio oggi ha annunciato il suo “Flop Tour”, ”, la tournée organizzata e prodotta da Vivo Concerti e prevista per i mesi di marzo e aprile 2022, che lo vedrà portare sui palchi dei principali palazzetti italiani tutta la carica esplosiva dell’omonimo album, uscito venerdì 1 ottobre. La tappa al PalaSele di Eboli è fissata per l’8 marzo 2022. i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 ottobre 2021 su vivoconcerti.com e dalle ore 12.00 di sabato 16 ottobre 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Riprogrammato nel 2022 il ritorno dal vivo dei Negramaro: il nuovo tour indoor previsto da ottobre 2021 in 15 città italiane, partirà la prossima primavera per poter assicurare la riapertura dei Palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per il 16 aprile 2022 (riprogrammazione del 18 ottobre 2021).

Rinviato al 24 aprile 2022 (data che sostituisce il 2 ottobre 2021) la tappa a Eboli del Famoso tour di Sfera Ebbasta inizialmente programmato per settembre e ottobre 2021 annunciato in concomitanza con l’uscita in tutto il mondo del nuovo album per Island Records. Il tour, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera.

Anche l’intero tour dei Modà “Testa o Croce” previsto nel 2021 nei palasport è stato posticipato al 2022. Secondo il nuovo calendario, comunicato da Friends & Partners, il “Testa o Croce tour” si chiuderà al PalaSele di Eboli il 28 maggio 2022 (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020),

Per tutti gli show riprogrammati le prevendite sono attive e i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.