L’inasprimento delle sanzioni previste dal DL Infrastrutture

Le nuove misure presenti nel nuovo Decreto emanato dal DL Infrastrutture ci forniscono delle novità sul fronte della mobilità che riguardano i soggetti affetti da disabilità. Paolo Colombo, il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, precisa in un suo comunicato stampa che le misure adottate saranno due: la prima misura prevedrà un aumento di sanzioni per chi parcheggia negli spazi appositi alle persone con disabilità. Pertanto, chi dovesse infrangere questo divieto, andrà in contro ad una multa che da adesso aumenterà dal valore compreso tra i 168 e i 672 euro. La seconda misura, invece, stabilisce che nell’eventualità in cui il parcheggio a loro riservato non dovesse essere disponibile, i cittadini disabili saranno muniti di un contrassegno auto che permetterà loro di poter parcheggiare, in maniera gratuita, anche sui posti aventi strisce blu.

Sono molte le novità che in questi ultimi mesi stanno venendo introdotte in diverse regioni italiane. Le parole del Garante Paolo Colombo fanno riferimento proprio ad una nuova iniziativa che sta facendo molto discutere, egli ha dichiarato che: “Con Anci Campania, stiamo cercando di avviare un sistema di protezione dei parcheggi delle persone con disabilità, sulla scorta di quanto è stato realizzato a Genova con l’apparecchio Tommy.”

L’apparecchio Tommy, citato dal Garante, è un sistema simile a quello di un antifurto che attiverà un allarme quando qualsiasi altra persona non autorizzata parcheggerà in uno stallo riservato ai cittadini genovesi disabili. In realtà, il nome di questo apparecchio è conosciuto come Place4Me, ma viene chiamato Tommy in onore del figlio disabile dell’ideatore. Questo progetto è stato attuato per via di molteplici segnalazioni di occupazione abusiva ricevuti dalla Polizia Locale in diversi Municipi come via Molassana, corso Martinetti, via Vesuvio, via Gorizia, corso Firenze ecc. All’interno della città di Genova, sono stati installati altri dieci apparecchi nei rispettivi municipi, citati prima, per una sperimentazione gratuita di un anno. L’obiettivo è quello di rendere la città un posto accogliente e accessibile a tutti, senza distinzioni per concedere anche alle persone con una disabilità il diritto di potersi muovere con più facilità.

Il dispositivo è stato installato a terra, nelle aree di parcheggio riservato ai disabili, e riesce a intercettare quando un veicolo occupa quell’area senza averne il permesso, tramite un sensore che se collegato al Wi-Fi, sarà capace di attivare un allarme che si interromperà solo nel momento in cui il parcheggio verrà liberato. L’apparecchio è, fondamentalmente, una piastra di 30 centimetri per ogni lato, inserito all’interno del marciapiede che non avrà nessun tipo di effetto sul resto del paesaggio poiché non ostacola in maniera sostanziale il resto dell’asfalto.

L’iniziativa presa nella città di Genova dovrebbe essere tenuta in considerazione e attuata anche nel resto delle regioni d’Italia poiché consentirebbe alle persone affette da disabilità il diritto di mobilità e di facilitarne, dunque, il loro movimento, garantendo in questo modo ai concittadini un senso di inclusione e di ulteriore accoglienza anche nei loro confronti. In ogni spazio pubblico dovrebbe essere garantita la libera mobilità delle persone affette da disabilità, questo è possibile anche perché i montascale esterno prezzi sono molto accessibili. Adottare dei montascale all’interno di strutture ad accesso pubblico significa garantire ad ogni persona di potervi entrare e uscire senza avvertire una sensazione di disagio. Basti pensare agli uffici postali, ai musei oppure ai ristoranti, spazi in cui una persona affetta da disabilità potrebbe voler accedere per effettuare un servizio oppure per trascorrere del tempo in serenità.

Se ogni ente pubblico implementasse all’interno della propria area di competenza progetti come Tommy o altri che garantiscono il libero movimento di ogni persona affetta di disabilità vivremmo in un mondo più equo, in cui ogni persona ha la possibilità di muoversi con facilità senza richiedere aiuto a nessuno.