Nocera Jazz Festival, sold out concerto di Paolo Fresu sabato 15

Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti; Bebo Ferra, chitarra; Paolino Dalla Porta, contrabbasso; Stefano Bagnoli, batteria. È questa la formazione che domani sera (sabato 15 luglio 2023), alle ore 20.30, salirà sul palco allestito nel Chiostro di Sant’Antonio per il Nocera Jazz Festival. Il concerto di Paolo Fresu Devil Quartet è sold out.

“Devil… oltre le buone invenzioni dell’Italian Style”: Vittorio Franchini, etichettò con queste parole, la proposta del quartetto di Paolo Fresu. Una formazione che sorprende ancora e sempre, proponendo quello che sembrava essere stato il gruppo sostanzialmente più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, in una versione completamente acustica, ribaltando canoni e abitudini e anche le sonnolente abitudini di molti critici che trovano semplice etichettare velocemente un progetto. L’idea semplice ma “nuova” di Fresu è quella, per certi versi spiazzante, di dare alle stampe un lavoro discografico decisamente diverso dai precedenti che proprio nel fatto di essere un disco completamente acustico e quindi suonato con strumenti completamente acustici (comprese le chitarre di Bebo Ferra e l’uso delle sole spazzole di Bagnoli, del quale uso è un riconosciuto vero maestro) ha il suo punto di forza.

Lunedì 31 luglio, alle ore 20.30, data extra per il festival con il concerto in esclusiva per il NJF di Marcos Valle al Castello del Parco Fienga. Valle è considerato tra i fondatori della musica popolare brasiliana insieme a Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethania. Memorabili sono i duetti con giganti della musica del calibro di Elis Regina e Milton Nascimiento. Il suo ultimo lavoro “Sempre” è uscito recentemente su Far Out Recording. Questa la formazione: Marcos Valle, keyboards, & vocals; Patricia Alvi, vocals; Jessè Sadoc, trumpet & flugle horn; Renato “Massa” Calmon, drums; Jefferson Lescowich, bass. La data di Nocera è un’anteprima italiana. Prevendita su postoriservato.it.

Per info www.nocerajazzfestival.it – info@nocerajazzfestival.it