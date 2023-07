Miss Sud, tappa a Baronissi domenica 16

Seconda tappa dell’edizione 2023 di Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante.



L’appuntamento è per domenica, 16 luglio alle 21.30, a Baronissi presso l’Anfiteatro Comunale Pino Daniele.



A “veicolare” il traffico delle miss in gara sarà nuovamente la showgirl Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo che, proprio con un concorso di bellezza ha iniziato la sua carriera.

Gli sketch comici sono affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo. Ad oggi conta ben 60 titoli teatrali, su tutti “Passeggiate romane” (2011) e “Buon compleanno” (2012), due tour in cui ha affiancato il grande Enrico Montesano. Ci sarà spazio anche per la musica con il cantautore Michele Pecora.

Dopo Baronissi, il beauty contest prosegue il suo viaggio ad Albanella (22 luglio), Agnone Cilento (5 agosto), Bivio di Palomonte (27 agosto).

Per tutte le info www.misssud.it