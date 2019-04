Parte a Paestum la Festa del Carciofo, taglio del nastro mercoledì 24 con Patrizio Rispo di Un Posto al Sole.

Al via mercoledì 24 aprile 2019 presso il caratteristico borgo di Gromola a Capaccio-Paestum l’undicesima edizione della Festa del Carciofo di Paestum IPG, che quest’anno si svolgerà in aprile dal 24 al 28 e il 30 aprile ed il 1^ Maggio 2019 con un’area espositiva e degustazioni di piatti tipici locali.

Si partita’ alle 18 con il tradizionale incontro inaugurale sul carciofo e la dieta mediterranea con la presenza dell’attore e gastronomo Patrizio Rispo, i rappresentanti dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva”, organizzatrice dell’evento, i vertici del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e della O.P. Terra Orti, i rappresentanti delle istituzioni.

Il calendario degli appuntamenti musicali e di intrattenimento è molto ricco. La sera dell’inaugurazione si esibirà il gruppo “Tammorrasia popolare”, il 25 apertura a pranzo con la fisarmonica del maestro Nicola Tommasini e la sera con il gruppo “Sette bocche”. Il 26 serata speciale con il concerto di Gigione, mentre il 27 ancora in compagnia del gruppo “Sette bocche”. Prevista anche per il 28 l’apertura a pranzo con il liscio del maestro Tommasini e la sera con i “Donna Luna”. Dopo la sosta del 29 si riprenderà il 30 con il gruppo musicale ‘Kiepó”. Il primo maggio si apre a pranzo con il maestro Tommasini, seguira’ la celebrazione del gemellaggio tra il Carciofo di Paestum IGP e il Tartufo Bianchetto di Paestum con un dibattito e la preparazione in serata di un risotto, da abbinare alla birra artigianale al gusto di Carciofo di Paestum, con la colonna sonora del gruppo ‘Tammorrasia popolare’.