Nella Giornata Mondiale della Polio il “Rotary Club Salerno Est” presenta il progetto “Sport Salute e Benessere”.

Sono diversi ormai gli studi scientifici che confermano i vantaggi dello sport sulla salute: praticare uno sport, anche in modo moderato, e a qualsiasi età, è una garanzia di vita sana.Il “Rotary Club Salerno Est” presieduto dalla dottoressa Marilena Montera, domani, presso la palestra dell’Istituto San Tommaso d’Aquino a Matierno, diretto dalla professoressa Maria Ida Chiumineto, celebrerà la “Giornata Mondiale della Polio” e presenterà il progetto “ RipartiamoCi :Sport Salute Benessere e Vaccinazioni”, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie del territorio salernitano, fortemente voluto dalla presidente Marilena Montera e realizzato grazie alla collaborazione del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Mario Notaroberto, “Interact Club Salerno Est”, presieduto da Renato Moscati , e dai componenti della Commissione di Club della “ Rotary Foundation” presieduta dal socio Antonio Petroccione. Dopo i saluti della Presidente Marilena Montera e della Dirigente Scolastica Maria Ida Chiumiento, l’Assistente del Governatore Costantino Astarita, il dottor Antonio Brando, Past President del Club, spiegherà il progetto “Polio Pus”, partito nel 1985, che grazie alla campagna vaccinale mondiale attuata dal “Rotary International”, ha consentito di eradicare la polio in tutti i paesi del mondo, tranne due: Afghanistan e Pakistan. I relatori invitati al convegno illustreranno quali sono i vantaggi di praticare un’attività sportiva, spiegheranno qual è il modo corretto di alimentarsi, quali sono le posture corrette da adottare e come praticare le attività sportive in modo corretto per non incorrere in problemi di sovraffaticamento muscolare e scheletrico. I dottori presenti effettueranno anche degli screening medici ai ragazzi prenotati. Interverranno: il dottor Luigi Grieco, Medico Internista e Specialista in Medicina dello Sport; il professor Salvatore Gatto, specialista in Ortopedia e Traumatologia; il dottor Carmelo Orsi, specialista in Scienze della Nutrizione e Igiene Alimentare; il professor Alessandro Turchi, sociologo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Profagri di Salerno; la dottoressa Assunta Vitale, Coordinatore di Educazione Fisica nell’Ambito Territoriale di Salerno per il Ministero dell’Istruzione. Durante la mattinata i presidenti e i responsabili di alcune associazioni sportive del territorio, con i loro atleti, illustreranno, anche grazie a delle dimostrazioni pratiche, le peculiarità di varie discipline sportive: Basket, con Aldo Russo, Direttore Tecnico della società “Hippobasket Salerno; Scherma, con il Maestro Carlo Gallo della società “Nedo Nadi Salerno”; Judo, con il Maestro Antonio Marotta della società “Yama Arashi”; Canottaggio, con il Consigliere al Canottaggio, il dottor Paolo Cardito, del “Circolo Canottieri Irno”; Pallamano, con la presidente Graziana Mauro della società “Handball 00” ; Pattinaggio, con il responsabile Ubaldo Toledo della società “Salerno Guiscards”. (Foto logo Polio del dottor Antonio Brando).

Aniello Palumbo