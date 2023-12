Natale al Teatro Arbostella: tra il classico “Ditegli sempre di sì” di Eduardo e la comicità dei “Villa Per Bene”

Pausa del cartellone ma non degli eventi al Teatro Arbostella Gino Esposito. Come da tradizione, la struttura di Viale Verdi a Salerno, propone, anche nella finestra natalizia un doppio appuntamento tra teatro d’autore e grande cabaret.

Il 29 e 30 dicembre alle ore 21 ecco uno dei grandi classici della tradizione partenopea ovvero “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo è messo in scena tra la fusione delle due compagnie stabili dell’Arbostella: la Compagnia Gino Esposito e la Compagnia Antica Italiana. Il tutto sotto la regia di Gaetano Troiano che ha dato al testo una caratterizzazione più moderna rispettando comunque la sua versione integrale e la sua continuità narrativa.

L’opera, tra le meno note del grande Eduardo, si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico: una commedia molto divertente che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale. È un’opera vivace, colorata, il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Michele è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di un medico ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. È un pazzo tranquillo, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo; tornato a casa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo?

In scena lo stesso Gaetano Troiano, Francesco Delli Priscoli, Giulia Esposito, Francesca Musa, Antonio Siani, Carmela D’Arienzo, Alessandro Patente, Teresa Altobello, Gianluigi Casciello, Marisa Malinconico, Maria Teresa D’Ursi, Pino De Santis, Donatella Scovotto e con l’amichevole partecipazione di Salvatore Paolella. Scenografie della CMC Group, audio luci Gerry Bove.

E dopo il teatro spazio al Cabaret per soddisfare anche altri palati. Il 5 gennaio 2024 alle ore 21, si aspetterà la Befana al Teatro Arbostella con i Villa per Bene che porteranno il loro esilarante “Comedy Show”. Il trio comico salernitano composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti si calerà in un excursus dei loro personaggi più celebri, nei quali trovano spazio anche nuovi volti, preannunciando come, queste tre personalità e le loro rispettive diverse peculiarità comiche, riescano a dar vita a un mix esplosivo di simpatia e pura spensieratezza sempre diverso. Monologhi, gag, sketch, nulla è lasciato al caso.