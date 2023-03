Nasce la Fondazione Carlo Mendozzi per il sociale, prtesentazione martedì 28 a Palazzo di Città.

Nasce la Fondazione Carlo Mendozzi per onorare la memoria dell’imprenditore salernitano di successo, che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro, con impegno e perseveranza, e generositànel sostegno dei più bisognosi.

La Fondazione Carlo Mendozzi sarà presentata alla stampa martedì 28 marzo alle ore 10.00 presso la Sala del Gonfalone al Comune di Salerno.

Saranno presenti l’Assessore alle Politiche Sociali e giovanili Paola de Roberto, il Consigliere alla Cultura Ermanno Guerra, le figlie FrancescaePaola Mendozzi in rappresentanza della Fondazione.

Sono proprio le figlie che hanno dato vita a questa realtà in nome di un padre presente, non solo come figura genitoriale e professionale, ma anche come riferimento per la comunità; così da oggi potranno operare per la città di Salerno, portando avanti i suoi valori in più ambiti, attraverso le iniziative della Fondazione.

La mission della Fondazione è di promuovere l’educazione, la cultura e lo sviluppo delle aree svantaggiate nel contesto locale, attraverso programmi e iniziative innovative chemirano a creare opportunità per le persone più giovani e talentuose.

Non mancherà il sostegno agli anziani, il supporto per i giovani, collaborando alla salvaguardia della loro salute, sia nelle fasce dietà pediatrica che in quella adolescenziale, attraverso la promozione di iniziative di responsabilizzazione sociale e personale.