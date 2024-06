Musica: Contest “Il Cilento di Viviamo Cilento”, i 16 nomi dei finalisti da tutta Italia.

Sono ben sedici gli artisti giunti in finale e che si esibiranno nel contest musicale “Il Cilento di Viviamo Cilento”, organizzato dall’ Accademia Musicale Sband e con la direzione artistica di Lillo De Marco. Contest musicale che si svolgerà dall’8 al 14 luglio 2024 presso l’oasi naturalistica “Bosco di San Felice” del comune di Cicerale, nel cuore del Cilento, nell’ambito dell’evento enogastronomico e di intrattenimento più atteso dell’anno “La Sagra delle Sagre Cilentane”.

I sedici finalisti del contest Il Cilento di Viviamo Cilento: Alek De Caro (residente a Bracigliano), Blue Sex (Brindisi), Ci Bi Di (Pellezzano), Ceniza (Napoli), Bad EJ (Montecorvino), Euthymia (Salento), Flowers For Boy (Bari-Trani), Gerardo Giarletta (Campagna), Moonari (Roma), Marco Scarfiglieri (Napoli), AliC’è (Bitonto), Osmak Anastasia (Castelnuovo), Pianoterra Band (Salerno), Porto Raro (Vallo Della Lucania), Stree (Napoli), e Vivo (Battipaglia), che provengono da varie regioni d’Italia e portano con sé una varietà di stili e di influenze che arricchiranno l’evento, si sfideranno a suon di note, con brani inediti ed editi, una competizione in live che valorizzerà la creatività e l’originalità musicale.

“L’obiettivo -spiega il direttore artistico Lillo De Marco- è di promuovere i talenti musicali emergenti in Italia e il contest diventa non solo occasione di confronto, ma anche un’opportunità per gli artisti e i gruppi che si esibiranno dal vivo, in un miniconcerto di almeno 20 minuti, durante il quale l’artista/gruppo eseguirà, oltre al brano/i candidato/i, anche un repertorio a propria scelta. Una prova di capacità che premia da una parte la creatività, dall’altra invece, le caratteristiche propriamente live quali stare sul palco”.

La premiazione finale avverrà il 14 luglio 2024, serata in cui l’artista/gruppo vincitore del concorso si esibirà nuovamente.

L’accademia organizzatrice del contest si occupa infatti, sia dell’insegnamento della musica attraverso corsi di strumenti moderni e jazz, che di masterclass e lezioni con musicisti e artisti importanti quali Alfredo Golino, Massimo Varini, Serena Brancale, nonché corsi di tecnico del suono. Coinvolta nella produzione live e in studio, nella gestione e organizzazione di eventi live per vari artisti e nella produzione artistica di format innovativi come “Beat 90”.

Il vincitore assoluto beneficerà del premio “Nuovo Imaie” erogato dall’Istituto mutualistico Autori Interpreti ed Esecutori che prevede un contributo/sostegno economico di 9mila euro per la promozione dal vivo, per un minimo di 6 concerti da realizzarsi dall’artista vincitore del concorso.

“Un evento prestigioso nel panorama della musica emergente -spiega Aldo Olivieri, organizzatore della Sagra delle sagre cilentane. – Abbiamo subito accolto la proposta di ospitare la finale del concorso di Il Cilento di Viviamo Cilento e la partnership artistica con Sband è il completamento di un’offerta come quella della “Sagra delle Sagre Cilentane” che promuove un nuovo format di contest green e a impatto zero in una delle aree naturalistiche e boschive di pregio del Cilento, creando il giusto mix di suggestioni tra natura, musica ed enogastronomia di qualità dei prodotti della Dieta Mediterranea – chiosa Olivieri, che aggiunge- Non vediamo l’ora di ospitare i finalisti e far conoscere sapori e bellezze del Cilento”.