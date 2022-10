Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, dal 9 ottobre tutte le domeniche aperto.

Le domeniche del ManES Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2022 Che F@MU?!

Una bella novità per il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele che dal 9 ottobre 2022 sarà aperto gratuitamente tutte le domeniche, dalle 8.30 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13.30).

Le aperture domenicali sono possibili grazie all’arrivo di due nuovi Assistenti alla

Fruizione, Accoglienza e Vigilanza del Ministero della Cultura, un aiuto prezioso per accogliere i

visitatori e guidarli alla scoperta delle collezioni del museo. Il ManES osserverà quindi i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,00 (ultimo ingresso ore 15,30) e domenica, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 (ultimo ingresso ore 13,30). In occasione della prima apertura domenicale del 9 ottobre, il ManES partecipa a F@mu 2022, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con laboratori e visite guidate gratuite rivolti a bambini e famiglie a cura di Argonauta – didattica e servizi per la cultura e dei servizi educativi del Museo.

Argomento di F@Mu 2022 è “Diversi ma Uguali” che aprirà diversi spunti di riflessione sui temi della valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) come strumento indispensabile di inclusione sociale e di accoglienza. Sarà una giornata dedicata a grandi e piccini e il ManES si

trasformerà in uno spazio pieno di colori, risate, voci, domande, emozioni, dove ascoltare storie, giocare, chiedere, creare e inventare. A cura del gruppo Argonauta, gli spazi del nostro ManES saranno arricchiti con postazioni conoscitive sulla vita quotidiana nell’antichità.

Che F@MU!? | Visite guidate e attività ludico didattiche – Domenica 9 ottobre, ore 8,30 – 14,00 La mattina di domenica sarà dedicata alle visite guidate a partire dalle ore 9.00, a cura dei servizi educativi del Museo, e alle attività dedicate a tutta la famiglia guidate dagli esperti operatori di Argonauta in due turni. I partecipanti scopriranno attraverso il gioco, le diversità e al tempo stesso le somiglianze tra i reperti del museo e gli oggetti della nostra vita quotidiana. Tutte le attività sono gratuite Primo turno ore 10,00 Secondo turno ore 11,30 Prenotazione obbligatoria al numero: 3343536954 (fino ad esaurimento posti).

Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente. INFO Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA) tel: +39 0828332684 drm-cam.eboli@cultura.gov.it

www.museicampania.cultura.gov.it Museo Archeologico Nazionale di Eboli @Museo_Ebol