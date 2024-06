MTN Company, menzione speciale a OneMorePack

«Per l’inaspettata tridimensionalità data dal pop up che si rivela all’apertura. Per l’aspetto giocoso e il carattere divertente delle illustrazioni»: questa la motivazione con la quale, con il progetto “La Bottega dell’Allegria” sviluppato per il cliente eCioccolato di Bacoli (Na), l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company sì è aggiudicata la menzione speciale Customer Experience alla decima edizione di OneMorePack, il principale momento di confronto e condivisione del Sud Italia sul packaging design scelto da designer, marketer, agenzie di comunicazione, studenti e aziende per il networking e l’approfondimento sul tema e tenutosi a Napoli, presso la Città della Scienza, venerdì 7 giugno.

«Sentivamo la necessità e il bisogno di un racconto. Di raccontare l’entusiasmo. Ecco, se c’è un valore in particolare che ha caratterizzato tutto questo progetto è proprio l’entusiasmo – spiega Carmine D’Alessio, Ceo & Founder di MTN Company – L’entusiasmo è anche quello del cliente, che in un mare molto agitato si imbarca rincorrendo sogni e nuove avventure. Ringraziamo per la fiducia che ci ha dato».

«L’entusiasmo è quello del fanciullo, del bambino che è dentro di noi In fondo l’entusiasmo di stupirsi – aggiunge Vincenzo Lamberti, Account & Strategist dell’agenzia di comunicazione, che ha fatto parte del team di progetto insieme a Lia Sellitto (Digital & Content Strategist) e Gianluca Ferrentino (Graphic Designer & Illustrator) – Quando abbiamo assaggiato il prodotto per la prima volta è stato un viaggio, un déjà vu a quando da piccoli si leccava il cucchiaino di cioccolato e al sorriso di quando perse le speranze si riusciva a tirare fuori l’ultima cucchiaiata. Da questo nasce “La Bottega dell’Allegria”. E poi tutti i ricordi dell’infanzia si mescolano. Allora capiamo che occorre trasmettere questo. Tra gli armadi dei nostri figli troviamo i biglietti augurali, disegni e ritagli popup. E nuovamente l’idea si rigenera prendendo forma e colori. L’apertura della confezione è un viaggio, stupore e sorriso».

Organizzato da Grafica Metelliana e giunto alla sua decima edizione, OneMorePack ha preso il via a Città della Scienza con l’accesso all’area networking, dove designer, marketer, agenzie di comunicazione, studenti e aziende hanno incontrato i partner della filiera di produzione del packaging. A seguire, in Sala Newton gli attesissimi interventi degli speaker intervenuti: Mario Testa, Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Salerno; Giovanni Caturano, Innovation and Communication Director, Mare Group; Davide Mosconi, Partner & Executive Creative Director, Auge design.

Altro lavoro finalista di OneMorePack 2024 presentato dall’agenzia MTN Company quello realizzato per l’azienda ORO Campania, e nello specifico delle etichette ispirate a risorse paesaggistiche di Campagna (Sa), il territorio in provincia di Salerno dove nasce l’Organizzazione di Produttori di Olio Extra Vergine d’Oliva, a testimonianza del legame indissolubile tra territorio, tradizione e passione.

Il concept alla base del progetto, in questo caso, si riflette non solo nella qualità del prodotto, ma anche nell’attenzione dedicata alla sua presentazione. Le etichette delle bottiglie sono un tributo alla storia e alle peculiarità della città di Campagna, ricca di chiese, monumenti religiosi e atmosfere suggestive. I nomi e i simboli scelti sono intrisi di significato, testimonianza della passione e dell’impegno dei produttori.

La scelta di denominare una delle tre bottiglie “Geryon” si ispira al personaggio della mitologia greca, figlio di Crisaore e di Calliroe, fratello di Echidna. Il nome è associato al Castello di Girone, antico fortilizio situato nel comune di Campagna, noto per la sua atmosfera suggestiva e il suo fascino unico. Un omaggio a uno dei principali simboli della città. “Jurèca” fa riferimento alla Fontana Grimaldina della Giudeca, risalente al 1634, situata in via Giudeca nel centro storico di Campagna. Questa fontana è caratterizzata dai “mascheroni”, elementi ornamentali simbolo della città, e il “segno” sull’etichetta rappresenta la stilizzazione di uno di essi. “Tuori”, “Tauriana”, “Turion” e “Toyrion” sono nomi di località di origine greca nell’areale di produzione. “Turion” è particolarmente significativo, rappresentando una località anticamente vocata all’agricoltura e all’allevamento di bestiame, con ritrovamenti di arredi funerari che narrano dell’utilizzo e del commercio del prezioso olio d’oliva fin dall’antichità. L’etichetta di questa linea raffigura l’olivo, simbolo di pace, fede e trionfo, donato dalla Dea Athena ai comuni mortali.