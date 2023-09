Ministro Sangiuliano a Scala per presentazione docufilm su beato Gerardo Sasso

In occasione della tre giorni di celebrazioni in onore del beato Gerardo Sasso, fondatore dell’ordine dei cavalieri di Malta, domenica 3 settembre alle 12.30 nella chiesa di San Pietro in Campoleone a Scala (Costiera Amalfitana) il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parteciperà alla presentazione e alla proiezione, in anteprima per la stampa, del docufilm “Beato Gerardo, il guerriero senza spada”. Il lavoro, ideato e condotto da padre Enzo Fortunato, per la regia di Marco Capasso, andrà in onda il giorno successivo (4 settembre) alle 15.10 su Rai3 per il programma “In Cammino”.

Oltre al Ministro interverranno all’anteprima il principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra’ John Timothy Dunlap, il Cardinale Silvano Maria Tomasi, l’ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi, il sindaco di Scala, Ivana Bottone, e i primi cittadini della Costiera Amalfitana.

INFO MEDIA – I giornalisti che vorranno partecipare all’evento dovranno inviare richiesta di accreditamento entro e non oltre sabato 2 settembre ore 12 all’indirizzo mail roberto.pacilio@gmail.com indicando generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita), lettera del direttore della testata di appartenenza e contatti telefonici.

SCHEDA DOCUFILM – In un passaggio epocale come quello che stiamo attraversando, dove la narrazione della guerra e del male è all’ordine del giorno, è necessario celebrare figure che hanno dimostrato di lavorare strenuamente per l’apertura di processi di pace. Potremmo definirli “artigiani di pace”, con un’espressione di Papa Francesco. La loro opera è lenta, paziente, a volte solitaria e lontana dalla spettacolarità del male.

Fra Gerardo Sasso è una di queste figure. Monaco benedettino, grande talento organizzativo, fu – ai tempi della prima crociata – il primo priore dell’Ospedale del monastero di Santa Maria Latina a Gerusalemme, ricostruito dagli Amalfitani dopo il 1014 e ampliato successivamente con la costruzione di uno spazio per l’accoglienza e il ristoro dei pellegrini in visita al vicino Santo Sepolcro.

Fu il primo ad approdare in Terra Santa per curare i malati di ogni razza e di ogni fede e lì fondò l’Ordine dei Cavalieri di Malta.

Nato a Scala, il più antico paese della Costiera amalfitana, e sicuramente il suo figlio più illustre, fu pioniere dell’apertura verso l’Oriente, uomo di dialogo e di pace. Nel 1984 fu proclamato beato da papa Giovanni Paolo II.

L’opera verrà presentata in anteprima nazionale il 3 settembre a Scala ed è il primo documentario ufficiale sulla storia di Gerardo Sasso. Condotto da padre Enzo Fortunato, scritto da Paola Miletich, prodotto e diretto da Marco Capasso si pregia dell’Alto Patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel docufilm saranno presenti tra gli altri interventi del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra’ John Timothy Dunlap, il Custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.