Millenaria Fiera della Croce di Stio – 52esima edizione.

Musica, teatro, evocazioni storiche, percorsi enogastronomici, per esaltare la ricchezza culturale del patrimonio cilentano.

Il 26 luglio, alle ore 11.00, Pizza Gourmand di Gino Sorbillo, in via Partenope, nuova sede inaugurata da poco, ospiterà la conferenza stampa della 52esima edizione della Millenaria Fiera della Croce di Stio. Un progetto volto alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, archeologiche, artistiche ed enogastronomiche del Cilento, quest’anno in gemellaggio con il capoluogo campano.

Durante la conferenza saranno rivelate le date e le tappe di questo ricco tour culturale che da fine luglio si prolunga oltre il periodo estivo per concludersi a metà ottobre.

A moderare l’incontro sarà la giornalista e conduttrice Lorenza Licenziati.

Interverranno alla conferenza il direttore artistico del progetto, Angelo De Marco, e i sindaci dei sei Comuni che saranno interessati all’iniziativa:

Pietro D’Angiolillo sindaco del Comune di Ascea, capofila del progetto;

Mariateresa Scarpa sindaca del Comune di Gioi;

Agostino Astore, sindaco del Comune di Orria;

Giancarlo Trotta, sindaco del Comune di Stio;

Carlo Cirillo, sindaco del Comune di Perito;

Antonio Morrone, sindaco del Comune di Campora.