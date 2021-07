MARIA CARLA CIOFFI NUOVA PRESIDENTE DELL’INTERACT CLUB SALERNO

“ Complicità e determinazione”. Sono queste le parole – chiave che guideranno l’azione della nuova Presidente dell’Interact Club Salerno, la sedicenne Maria Carla Cioffi, che frequenta il “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno. La giovane presidente del sodalizio, formato da giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 ai 18 anni, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Presidente uscente Matteo Viviani, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi presso il settecentesco “Casale Cioffi” in Via Ostaglio. La Presidente Cioffi, nel segno della continuità, porterà avanti i progetti già avviati durante il periodo di pandemia:” Adotta una Famiglia”, che consiste nell’aiutare le famiglie che stanno vivendo nel disagio anche e maggiormente a causa della pandemia; con l’associazione “Pianta Storie” continueremo a pulire alcune spiagge del territorio e avvieremo altri progetti dedicati all’ambiente come “Act the Planet” dedicato alla salvaguardia dell’ecosistema”. Il Presidente uscente, Matteo Viviani , ha ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso del suo mandato:” Il progetto “Adotta una famiglia”: insieme al Rotaract Salerno, al Rotary Salerno e alla Caritas; la campagna social ““Rac-contaci” che approfondiva importanti tematiche sociali e il progetto di raccolta rifiuti sulle spiagge con l’associazione “Pianta Storie. Siamo riusciti, inoltre, a coinvolgere otto nuovi giovani soci che raccoglieranno il nostro testimone”. Dopo i saluti del Past President del “Rotary Club Salerno a.f. 1949”, il dottor Rocco Pietrofeso, la nuova presidente dello storico Club rotariano, la professoressa Maria Rosaria Lombardi, ha confermato l’impegno e il sostegno del Club padrino alle iniziative interactiane. La nuova Presidente, Maria Carla Cioffi, ha presentato il suo Consiglio Direttivo, composto da: Matteo Viviani: Past President; Maria Adriana Porto: Prefetto; Rosa Maria Coniglio: Vicepresidente; Vincenza Fasano: Segretaria; Marica Armenante: Tesoriere; Silvana Cirillo: Consigliere. Sono intervenuti, inoltre, l’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2101, Costantino Astarita, l’avvocato Ciro Senatore, e il dottor Lillo Petronella, fondatore del Club Interact Salerno.

Aniello Palumbo

