Maltempo, allerta prorogata fino alle 16 di oggi.

Prorogata per 24 ore l’allerta meteo in Campania: la scadenza iniziale, prevista per le 16 di ieri è stata dunque posticipata alle 16 di oggi, venerdì 10 dicembre. L’allerta resta di colore giallo per vento e temporali, così come era prevista per oggi. Massima allerta anche per rischio idraulico e idrogeologico: la Protezione Civile regionale “raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico”. Nel dettaglio, la Protezione Civile ha allertato per i rischi di:

Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; fenomeni franosi e caduta massi.