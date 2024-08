Maiori Festival, ultimi 2 appuntamenti

Volge al termine la rassegna musicale e non solo del Maiori Festival, dopo aver allietato con diversi eventi le serate maioresi agli ospiti e ai residenti. Il penultimo appuntamento prevede il concerto di Armando Rizzo il 7 agosto (ore 21) nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, “Non solo Tango”, che nasce con l’ambizione di portare la fisarmonica in ambienti ancora oggi poco abituali per questo strumento e riscoprire i compositori che, nel corso dei decenni, hanno scritto musica per fisarmonica. Partendo dal Tango Argentino più tradizionale e il cosiddetto Tango Nuevo al Musette Francese, passando per le colonne sonore dei film più celebri fino ad arrivare ai chori brasiliani. Il tutto viene amalgamato a improvvisazioni jazz, creando continuamente nuove scene musicali ottenendo così uno spettacolo accattivante.

La sensualità del Tango Argentino incontra la continua trasformazione del jazz dove ogni improvvisazione diventa una nuova strada musicale da percorrere, la sinuosità della musica Musette permette superbe esecuzioni, catturando continuamente l’attenzione del pubblico. Non mancano le contaminazioni, vari generi musicali si fondono creando dei viaggi sonori dalla prima all’ultima nota di ogni brano. Il concetto musicale alla base del progetto Armando Rizzo Solo project è quello di unire il vecchio al nuovo, creare col repertorio fisarmonicistico nuove sonorità, ed esplorare nuovi orizzonti musicali con una continua ricerca di consonanze e dissonanze, sulle musiche di A.Piazzolla, R.Galliano, Y.Tiersen, F.Angelis, F.Ferrari, L.Bacalov, T.Murena, E.Nazareth, G.Hermosa.

L’ultimo importante appuntamento del Maiori Festival, martedì 13 Agosto alle 21 nella Chiesa Santa Maria Assunta ad Erchie, con il violinista Fabrizio Giordano che si esibirà in duo con il fisarmonicista Alfonso Porcelli. Insieme daranno spazio ad un programma ricco di generi musicali differenti, brani della tradizione latina, brasiliana e argentina alternata a momenti di suggestiva interpretazione con autori italiani esaltando il bel canto con Intermezzi e famose colonne sonore caratterizzando una serata all’insegna della musica in tutte le sue forme. Questo evento è curato dall’ Associazione Uniti per Erchie con il patrocinio del Comune di Maiori, dell’Associazione Innesto di Cetara e della Pro Loco di Cetara.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori, promosso da Il Tempio di Apollo APS e realizzato grazie al sostegno di partners territoriali. Tutti gli eventi, a ingresso libero, sono consultabili sul sito www.maiorifestival.it.