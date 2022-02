“L’ultimo bacio” diventa “Nati 80…amori e non” di e con Claudio Tortora venrdì 4 al Teatro Charlot di Pellezzano.

Amori, sentimenti, tradimenti: undici attori in scena per raccontare speranze e passioni di una generazione che ha lasciato il segno. Venerdì 4 marzo alle 21 sul palco del Teatro Charlot di Pellezzano la Compagnia Stabile Delle Arti in “Nati 80…amori e non”. In un susseguirsi di situazioni che avvolgono il percorso di quattro coppie di giovani quarantenni, si dispiega la storia che in realtà è una riflessione su una fascia di età che per diversi motivi ha subito e subisce le evoluzioni in negativo del tempo.



Caduta di valori, insicurezza, depressioni, segnano passo dopo passo la trama di questa commedia brillante scritta e interpretata da Claudio Tortora, impreziosita da grandi successi di Mina cantati live, che si alternano alle vicende dei protagonisti dello spettacolo. La regia è di Antonello Ronga.



«Noi degli anni ‘60 siamo cresciuti all’ombra del momentaneo benessere governato e voluto dai poteri forti. Sereni per questo, romantici e protagonisti inconsapevoli di un periodo che traghettava una guerra terminata, fatta di speranze e una che stava per iniziare fatta di delusioni per quel grande falso storico vissuto. Su queste macerie sono venuti al mondo i ‘nati 80’ che certamente hanno il diritto di dire: ma che colpa abbiamo noi!», spiega l’autore della pièce, trasposizione teatrale del noto film “L’ultimo bacio”, Claudio Tortora.



In scena con Tortora anche Francesca Canale, Mariachiara Basso, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola. Gianni D’Amato, Cristina Mazzaccaro, Alessandro Musto, Emanuela Emma Tondini, Gianluca Tortora e Valentina Tortora.

Tutto pronto per una full immersion in questo spaccato di vita che lascerà sicuramente un segno, in particolare a chi ha vissuto e vive situazioni analoghe.

A marzo il cartellone prosegue con il recupero di “Tutti giù per terra” con Ciro Esposito Rosario Minervini e Salvatore Catanese, in scena venerdì 11 marzo e lo show di Paolo Caiazzo, protagonista di “Terroni si nasce”, venerdì 18 marzo. Ad aprile l’ultimo appuntamento di stagione con lo show del trio comico Villa PerBene.

Il Teatro Charlot di Pellezzano è una struttura gestita da Cultura e Spettacoli e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale.

INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio alle 21. Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10. Per info e prenotazioni: 089 2593359; 350 9109146.