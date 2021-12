Luci d’Artista, accensione low profile.

Dopo tante attese è polemiche, è finalmente arrivato il momento dell’accensione. E’ stato un avvio in sordina quello dell’edizione 2021 di Luci d’artista a Salerno. L’accensione è avvenuta nel pomeriggio di ieri alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e anche del governatore Vincenzo De Luca, ma senza una vera e propria cerimonia di inaugurazione. Tutt’altro. E anche i primi riscontri, complice anche la giornata di maltempo, non sono stati entusiasmanti: sia sul fronte delle presenze che degli affari per il commercio. Pochi turisti in giro per la città, partecipazione ridotta anche da parte dei salernitani sia al Corso che nel centro storico e in Villa comunale, e negozi mezzi vuoti. Ma si confida in un effetto delle Luci sulla ripresa economica e turistica di Salerno già a partire dall’Immacolata.