Lotta al carcinoma endometriale, da Salerno nuovi metodi, presentazione lunedì 12 Bar Umberto.

Nell’ambito del convegno nazionale METABOLOMICA IN SANITÀ PUBBLICA: NUOVE METODICHE DI SCREENING PER IL CARCINOMA ENDOMETRIALE, progetto nato da un concept di THEOREO SRL e HOSMOTIC, siamo lieti di invitarLa alla Conferenza Stampa di presentazione prevista il 12 DICEMBRE 2022 ore 11 negli spazi del bar Umberto in via Roma 248, a SALERNO.

Nel corso della mattinata saranno discusse le seguenti iniziative:

Presentazione del convegno nazionale che si terrà il 16 dicembre nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno

che si terrà Dettagli del programma e dei relatori coinvolti

e dei coinvolti Linee guida sui test di screening e temi portanti della ricerca

e portanti della ricerca Obiettivi 2023 nell’ottica di una forte valorizzazione territoriale del centro Theoreo

nell’ottica di una forte del centro Theoreo Concerto di beneficenza Falaut Flute Orchestra

Presenti alla conferenza stampa: