Lotta al caporalato, sottoscritto protocollo in Prefettura di Salerno tra le realtà del territorio.

Sottoscritto ieri presso gli uffici della Prefettura di Salerno, il protocollo contro lotta al caporalato. Prefettura, sindacati, associazioni del terzo settore, associazioni datoriali e Comune di Eboli, infatti, uniscono le forze per contrastare il fenomeno diventato una piaga per l’economia salernitana.

“Il protocollo sottoscritto è un importante impegno di convergenza e condivisione tra livelli istituzionali, Cgil, Cisl e Uil e mondo associativo del territorio, per operare insieme, è riaffermare il principio di un lavoro regolare e rispettoso della dignità umana,nell’adozione del contratto nazionale di categoria e delle leggi vigenti in particolare sul tema della sicurezza”, hanno detto Peppino Baldassare e Aniello Garone, segretario confederale della Cisl Salerno e segretario generale della Fai Cisl provinciale. “Così ci si impegna anche contrastando il caporalato a sconfiggere ogni forma di competizione sleale che rappresenta un freno per lo sviluppo e la buona occupazione. Tutto questo rappresenta l’impegno e l’attenzione di istituzioni e non solo verso un problema che da tempo attanaglia la nostra provincia. Questo è il primo passo verso la risoluzione di tante questioni che attanagliano il comparto. A partire dal salario di fatto, che è inferiore a quello stabilito dal contratto provinciale: una piaga che mette sotto scacco l’intera provincia. Un altro problema è relativo agli affitti delle abitazioni dove vivono questi lavoratori, con norme non rispettati e costi elevati. Questo protocollo è importante perché va anche verso un sistema di integrazione”.