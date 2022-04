L’Ingegner Armando Indennimeo , Presidente di “Federmanager Salerno”,  nominato  Presidente del C.D.A di ASSIDAI,  il  Fondo sanitario creato da manager, per i manager.

Assidai è un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa senza scopo di lucro dedicato ai dirigenti, quadri, alle alte professionalità e alle loro famiglie. Costituito da Federmanager nel 1990, Assidai ha l’obiettivo di fornire un’assistenza sanitaria integrativa sempre più efficiente ai propri iscritti. Venerdì scorso, in occasione del Consiglio Nazionale di Federmanager, svoltosi a Roma, è stato nominato Presidente del C.D.A. di Assidai il salernitano ingegner Armando Indennimeo, che ha una vasta esperienza industriale nel campo delle telecomunicazioni e delle energie alternative acquisita e maturata in molteplici ruoli manageriali e di consulenza, sia in Italia, sia all’estero. Attuale Presidente di” Federmanager Salerno”, Indennimeo ha ricoperto numerose importanti cariche a livello nazionale: membro di giunta, consigliere nazionale e componente di Cda . Attento in ogni sua attività lavorativa all’innovazione, allo sviluppo e alla produttività, ha trasferito questi valori basilari in tutte le azioni che ha intrapreso per proporre ed effettuare modelli innovativi secondo la migliore cultura d’impresa. Una nuova sfida per l’ingegnere salernitano che ha spiegato quelle che saranno le nuove linee d’azione “ASSIDAI è un fondo di Assistenza sanitaria integrativa di Federmanager, che si prende cura di oltre 50.000 nuclei familiari e 120.000 assistiti. E’ inoltre un saldo riferimento per più di 1500 aziende che hanno scelto di sottoscrivere i Piani Sanitari Assidai. Nei prossimi anni Assidai deve affrontare la sfida del consolidamento e rafforzamento del proprio posizionamento quale principale fondo integrativo del FASI attraverso: la spinta ad una sempre maggiore diffusione del prodotto unico FASI/ASSIDAI, in linea con le decisioni delle parti sociali; offerta ottimizzata di coperture sanitarie, garantendo comunque un adeguato livello di flessibilità, in linea con l’evoluzione del modello sanitario; miglioramento della riconoscibilità del brand ASSIDAI sul mercato delle polizze sanitarie integrative; accrescimento delle sinergie con altri enti del sistema per ottimizzare i processi operativi ed efficientare i costi e aumentare il livello dei servizi offerti agli assistiti e alle imprese”. Il passaggio del testimone tra il dottor Tiziano Neviani e l’ingegner Armando Indennimeo avverrà durante il prossimo CDA.