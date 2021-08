Let’s go, mercoledì 4 all’Arena del Teatro Ghirelli con l’Albanian Dance Theater Company.

Mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 21, sul palco dell’Arena del Teatro Ghirelli (viale Antonio Gramsci, 84126 Salerno) nell’ambito della rassegna di danza contemporanea “Incontri” l’Albanian Dance Theater Company presenta “Let’s go” coreografie di Gjergj Prevazi: un oggetto, qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, due danzatori sono sufficienti per trasmettere l’idea della ricerca di un nuovo percorso, una nuova direzione o meglio un’opportunità, un’alternativa, la continua ricerca di un’avventura. I due danzatori Fjorald Doci and Elton Cefa, riescono a comunicare attraverso la danza l’effettivo tema della partenza dei giovani verso una vita migliore, un fenomeno molto diffuso nella nostra società.

Le compagnie in programma sono diciotto, ventitré invece gli spettacoli che fino all’11 dicembre 2021 tracciano di palcoscenico in palcoscenico il percorso pensato per la terza edizione della rassegna di danza “Incontri” per la direzione artistica di Antonella Iannone.

Se Salerno con l’Arena Ghirelli, il Teatro dei Barbuti, la Sala Pasolini e l’Auditorium del Centro Sociale in questo anno ospita gran parte degli spettacoli in cartellone, Gioi Cilento e Vallo della Lucania completano di fatto quello che è stato pensato come un vero e proprio viaggio tra i linguaggi dell’arte tersicorea. La formula è sempre quella di lasciare spazio alle sperimentazioni con una parentesi dedicata ai piccoli grazie alla sezione “Kids”.

La rassegna Incontri è realizzata in collaborazione con Bimed e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Vallo della Lucania e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che sostiene l’iniziativa. La direzione artistica è di Antonella Iannone.