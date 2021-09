Lei – Concerto per ragazza e piano elettrico, Mimosa Campironi venerdì 3 a Cetara per l’ultimo appuntamento con Teatri in Blu.

Venerdì 3 settembre, a Cetara, va in scena l’ultimo appuntamento di Teatri in Blu, il festival di teatro e musica ideato e diretto da Vincenzo Albano, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., è organizzata da Erre Teatro in sinergia con l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza. A partire dalle ore 21.00, lo spettacolo Lei – Concerto per ragazza e piano elettrico di Mimosa Campironi, con Daniele De Seta alla chitarra, animerà la suggestiva piazzetta Grotta.

Un’attrice, una cantante, una musicista, una figlia, una madre, una sposa, una bambola e mille altre donne: «Lei è un concerto, una performance libera – spiega Mimosa Campironi – è una ragazza degli anni ’90. Lei è la scissione della personalità, è il gioco degli opposti fuori dall’io digitale».

Il live presentato a Cetara va oltre ogni possibile schema, contro le gabbie imposte al concetto di identità e di genere: «La musica – continua l’artista – è il racconto di una storia amplificato: c’è molto da dire riguardo alla nostra identità, riguardo ai punti di vista che mettono a fuoco la nostra esistenza. Fermarci in una sola identità è assurdamente complicato nella società fluida. Chi? Quale? Di che sesso? Cosa? Siamo noi? O è altrove?

Un “altrove” rappresentato da una ragazza degli anni ’90. Una ragazza che per evitare la tristezza e lo shame da social media, impara a mettere in mostra solo la parte migliore di sé. Una vera e propria scissione tra due personalità opposte: una estremamente positiva e l’altra totalmente nichilista. Da questo gioco degli opposti emergono aneddoti, canzoni, confessioni. Fino alla pacificazione finale.

Pace?».

Il costo del biglietto per gli eventi #bluLIVE è di 12 euro, i ticket sono acquistabili su GO2 (fino a 1 ora prima dello spettacolo).

Come da ultime disposizioni anti-Covid, per accedere a tutti gli eventi è necessario mostrare il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

#bluLIVE | 03 SETTEMBRE

PIAZZETTA GROTTA, ORE 21.00

ingresso 12 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it

MIMOSA CAMPIRONI

Live concert

di e con Mimosa Campironi