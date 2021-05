Legambiente, congresso associativo e pulizia della spiaggia del Porticciolo di Pastena sabato 15.

Sabato 15 Maggio doppio appuntamento per il Circolo Legambiente “Orizzonti” di Salerno impegnato nel Congresso ed elezione del nuovo direttivo e nella pulizia dell’arenile di Pastena per l’annuale campagna “Spiagge e fondali puliti”. L’appuntamento è per le ore 15.30 presso la sede associativa condivisa con il Circolo ARCI “Marea”, in via Davide Galdi 10, Mercatello.

Nell’ambito del congresso associativo che avrà luogo sabato pomeriggio presso la sede condivisa del circolo Arci Marea e Legambiente “Orizzonti” di Salerno, l’associazione ambientalista si prepara ad eleggere il nuovo direttivo che guiderà per i prossimi anni le attività ed i progetti di valorizzazione e tutela ambientale della città.

Nel rispetto delle normative anti contagio previste per combattere la diffusione del Covid-19, i volontari incontreranno i rappresentanti delle associazioni che da anni collaborano in partenariato alla realizzazione di progetti congiunti, per condividere traguardi raggiunti e prospettive future da costruire e immaginare per la nostra Salerno.

A seguire, si procederà alla pulizia della spiaggia contigua al porticciolo di Pastena per l’annuale campagna nazionale “Spiagge e fondali puliti” che, oltre a ripulire e riportare un pezzo di litorale alla sua bellezza, vedrà coinvolti anche alcuni sub per la pulizia dei fondali.

La giornata si concluderà con un aperitivo all’aperto presso il circolo “Marea”.