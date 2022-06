Le sorgenti del Formola. Un parco a Sant’Antonio per la loro tutela, mercoledì 15 al Museo di Pontecagnano.

Mercoledì 15 giugno alle ore 17 si terrà al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano il convegno “Le sorgenti del Formola. Un parco a Sant’Antonio per la loro tutela”, organizzato grazie alla collaborazione della Direzione regionale Musei Campania e della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino con l’Associazione Italia Nostra, la Pro Loco “Etruschi di frontiera” e l’Associazione “Voci Libere”.

L’area sorgiva del Formola si estende per circa cinque ettari ed è situata nel quartiere Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano, tra via Sandro Pertini e la ferrovia. Le sue acque confluiscono nel canale omonimo e ancora oggi sono utilizzate dal Consorzio di Irrigazione “Faiano e Formola” per i terreni agricoli del territorio comunale.

Programma del convegno:

Saluti istituzionali

– Ilaria Menale, direttrice del Museo Archeologico nazionale di Pontecagnano

– Raffaella Bonaudo, soprintendente ABAP di Salerno e Avellino

– Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano

– Gianluca Procida, presidente Pro Loco “Etruschi di frontiera”

– Antonio Sessa, presidente Associazione “Voci Libere”

Intervengono:

– Raffaella Di Leo, presidente “Italia Nostra” – Salerno

– Annarita Graziato, responsabile settore paesaggio Soprintendenza ABAP di SA e AV

– Francesco Santoro, architetto

– Alberto Alfinito, geologo

– Chiara Brancaccio, scienziata ambientale

– Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico Legambiente Campania

Introduce e modera Raffaella Di Leo

L’iniziativa è organizzata nel rispetto della normativa anti-covid vigente, per la partecipazione al convegno è obbligatorio indossare la mascherina mentre per la visita al museo l’utilizzo della mascherina è raccomandato.

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

+39 089848181 |drm-cam.pontecagnano@beniculturali.it

www.musei.campania.beniculturali.it

facebook.com/museopontecagnano | instagram.com/museomap_pontecagnano | twitter.com/MuseoMAP