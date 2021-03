Le partite Iva protestano contro De Luca, tentato boicottaggio della diretta dal Genio Civile.

Manifestazione di protesta questa mattina a Salerno. Ad animare la protesta sono stati in particolare titolari di partite Iva, che lamentano la mancanza di aiuti e ristori per far fronte ai danni economici legati all’emergenza coronavirus. La prima parte della manifestazione si è svolta nei pressi del Genio Civile di Salerno, con cori contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, originario di Salerno e sindaco della città per 4 mandati tra il 1993 e il 2015.

L’obiettivo espresso dai manifestanti era quello di boicottare la registrazione del video che il governatore campano registra ogni venerdì proprio nel Genio Civile di Salerno e che viene poi trasmesso sui suoi canali social nel primo pomeriggio, con aggiornamenti sulla situazione coronavirus, sulle azioni della Regione e sulla politica locale e nazionale.

La manifestazione si è poi trasformata in corteo, che ha mosso dal Genio Civile attraversando parte del lungomare per raggiungere la zona della Prefettura. I manifestanti hanno anche bloccato il traffico veicolare per diversi minuti. La zona è presidiata dalle forze dell’ordine.