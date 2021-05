L’APERITIVO SOLIDALE DEL “ROTARACT CLUB SALERNO EST” PER I SENZA FISSA DIMORA.

“Si può fare del bene anche mentre si sorseggia un cocktail”. Ad affermarlo, mentre sorseggiava il suo cocktail analcolico, è stato il Presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, l’avvocato Michele Landi, che insieme a tutti i soci del Club e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo ha deciso di lanciare l’originale iniziativa ” Aperitivo Solidale”. “ L’idea è quella di organizzare periodicamente, con tutti i soci, degli incontri presso i bar e i ristoranti salernitani per raccogliere fondi da donare a diverse realtà associative e parrocchiali del territorio”. Al primo “Aperitivo Solidale” che si è svolto presso il “Bistrot Caruso”, nella zona del “Parco Pinocchio”, hanno partecipato tutti i soci e anche tanti amici. “ I fondi raccolti sono stati consegnati a Don Francesco Quaranta, parroco della chiesa di “San Pietro in Camerellis, che li destinerà all’associazione “Don Arcangelo Giglio”, presieduta da Giovanni Donnarumma, che si occupa di assistere “in strada” le persone senza fissa dimora, bisognose di aiuti frequenti e continuativi. L’associazione segue i principi ispiratori della pastorale di Don Arcangelo, indimenticato parroco della chiesa di Corso Garibaldi che ha speso la sua vita per la comunità. Alla serata ha partecipato anche il Presidente del Club padrino, il dottor Dino Bruno del “Rotary Club Salerno Est” che ha lodato l’iniziativa dei giovani rotariani. . Soddisfatto il giovane Presidente rotaractiano Michele Landi :” “L’iniziativa ha una triplice finalità: riunirsi tra soci, dopo il lungo periodo di lontananza fisica ; aiutare il rilancio delle attività fortemente colpite dalla pandemia e raccogliere donazioni da destinare a chi opera sul territorio. Al piacere di rivedersi e tornare a godere di un piacevole aperitivo, si aggiunge il piacere di contribuire a fare del bene, cogliendo in pieno i principi e lo spirito Rotariano”.

Aniello Palumbo