Coronavirus e ambiente, spiagge invase da mascherine usate.

La denuncia arriva da Gerardo Calabrese, ex assessore comunale all’Ambiente di Salerno, e da sempre molto sensibile alle problematiche ambientali. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha stigmatizzato il comportamento incivile di quanti usano le mascherine e poi non le smaltiscono correttamente.

“Milioni di persone – ha scritto Calabrese -hanno utilizzato mascherine monouso per intere settimane, con l’intento di proteggersi dal COVID-19. Non tutte queste mascherine, però, sono state smaltite nel modo giusto e ora migliaia di questi prodotti si stanno riversando sulle spiagge”.