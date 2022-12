L’Acrostico poetico di Franco Cinque nel “Viale dei Poeti” di Vietri sul Mare.

E’ stata installata questa mattina, nel “Viale dei Poeti “ della meravigliosa e suggestiva “Villa Comunale” di Vietri sul Mare, una riggiola in ceramica realizzata dal ceramista vietrese Benvenuto Apicella , uno dei maggiori artisti contemporanei nel campo della ceramica, con i versi del poeta vietrese Franco Cinque che ha composto un acrostico poetico che nasce dal nome “Vietri Sul Mare”: in pratica leggendo in verticale le iniziali del nome del comune costiero, il poeta Franco Cinque ha scritto dei versi che lo raccontano: “la Voce del mare, I due fratelli, l’Eterna bellezza , i Tramonti sognanti, i Risvegli solari, gli Infiniti orizzonti, perché Sempre questo è Vietri, Un cuore d’amare, La pace dei sogni, Mai senza luce, Anche di notte, Ritornerò E sarò lì ancora e per sempre”. I versi della poesia di Cinque sono stati letti, con grande coinvolgimento emotivo, dal Maestro Marino Cogliani. A scoprire la riggiola sono stati, insieme al poeta Cinque: il Sindaco del Comune di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, che ha mantenuto fede alla sua promessa fatta al poeta vietrese in occasione della presentazione della sua silloge poetica “Emozioni“ alla “Congrega Letteraria di Vietri sul Mare:” Franco Cinque ama Vietri, e ci è parso doveroso inserire nel nostro “Viale dei Poeti” una sua poesia” e il Consigliere con Delega alla Ceramica Daniele Benincasa, che ha annunciato che a breve sarà installata nella Villa Comunale di Vietri una sirena in ceramica:” Sarà realizzata dal ceramista vietrese Luigi Manzo, lo stesso che ha già realizzato la sirena di Piazza Matteotti. Continua il binomio ceramica e cultura che caratterizza il nostro Comune “. La riggiola con i versi di Franco Cinque è stata posizionata tra quella sulla quale sono scritti i versi di Alfonso Gatto e quella con i versi di Giustiniano Benatti, che insieme alle altre impreziosiscono il viale che degrada verso il mare. Poesie scritte dai poeti vietresi, dedicati alla prima perla della Costiera: Vietri, realizzate da importanti artisti ceramisti vietresi: Salvatore Autuori, Enza D’Arienzo, Claudio Cuccurullo, Pasquale Liguori, Franco Raimondi, Antonio Serio, Lucio Liguori, Giovanni Mosca e Benvenuto Apicella, come ha ricordato il giornalista e scrittore Vito Pinto che, nel 2011, ebbe l’idea di creare il ”Il viale dei Poeti”:” Dobbiamo ringraziare l’ex Sindaco di Vietri Cesare Marciano, se abbiamo questa Villa Comunale che è ispirazione di poesia. Tante altre saranno le riggiole poetiche che installeremo in questo viale che custodisce i sogni dei poeti di Vietri. Nella bellissima poesia di Franco Cinque c’è la nostalgia per la propria terra nella quale sogna di tornare , per sempre”. Il poeta Franco Cinque ha raccontato che, nonostante viva lontano dalla sua terra, Vietri è parte di se:” Senza Vietri non esisto: nella mia mente e nel mio cuore c’è sempre questa terra dove ci sono tanti miei amici con i quali sono cresciuto. In questi viali è nato il mio amore per Vietri che ho cercato di sublimare nei miei versi”.

Aniello Palumbo