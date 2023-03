La Salernitana spera nella cura Sousa per restare in A

Torna il sereno in casa Salernitana dopo la bella vittoria rimediata allo stadio Arechi contro l’arrembante Monza nell’ultimo turno di Serie A. Quello contro i brianzoli è stato il primo successo per il nuovo tecnico dei granata, Paulo Sousa, appena sbarcato nel capoluogo costiero campano dopo la non felice esperienza nel massimo campionato brasiliano con il Flamengo.

L’allenatore lusitano è tornato ad allenare in Italia dopo le due stagioni passate a Firenze in sella alla Fiorentina dove, tra alti e bassi, aveva raccolto un quinto e un ottavo posto. Dopo aver dato il benservito a Davide Nicola (il protagonista assoluto della salvezza dell’ultimo campionato della Salernitana), il patron dei granata Danilo Iervolino ha fortemente voluto a bordo Paulo Sousa, con l’obiettivo di difendere la categoria, traguardo che dopo l’ultimo e convincente risultato sembra più raggiungibile. Anche se i punti che separano la Salernitana (oggi quintultima) dal terzultimo posto sono ancora pochi, tutto lascia presagire per un finale di campionato piuttosto sereno per i tifosi della Maestà.

La scommessa Sousa

Paulo Sousa, dunque, ci riprova con il campionato italiano. I primi mesi della sua avventura con i viola nel 2015 avevano visto il nome dell’allenatore lusitano brillare nel firmamento dei tecnici emergenti. Sousa, infatti, era riuscito a portare addirittura la Fiorentina al primo posto della classifica nel corso della prima parte di campionato, salvo poi chiudere la stagione con la qualificazione nelle coppe europee.

Sousa, smessi i panni da calciatore, aveva cominciato ad allenare in maniera ufficiale in Inghilterra (dopo una breve parentesi in Portogallo come assistente della nazionale maggiore), collezionando però scarsi risultati (e due esoneri in tre stagioni). Tra i club allenati dall'ex mediano di Inter e Juventus anche il Leicester nel 2010, oggi una delle squadre inglesi più attrezzate, nonostante quello in corso non sia stato sinora un campionato proprio esaltante.

Oltre alla Serie A e al campionato inglese, il portoghese ha allenato anche in Ungheria (al Videoton), in Israele (al Maccabi Tel Aviv), in Svizzera (al Basilea), in Cina (al Tianjin Quanjian) e in Francia (al Bordeaux), vincendo una coppa di lega (e due volte la Supercoppa) ungherese e lo scudetto in Israele e Svizzera. Nel mezzo la parentesi con la nazionale della Polonia che riesce brillantemente a portare alla fase finale del Campionato Europeo del 2021, tuttavia raccogliendo scarsi risultati nella fase finale della competizione continentale.

L’esperienza in Sud America, ancorché non abbia prodotto risultati di rilievo per Sousa, è servita al tecnico per aumentare ancora di più il suo bagaglio di esperienza e di gestione dello spogliatoio. La sfida di Salerno sarà l’ennesimo banco di prova per il lusitano che dovrà essere bravo nel non facile compito di traghettare verso la salvezza una società che, col cambio della proprietà, è diventata sempre più ambiziosa (e non solo per i nomi – tra cui il portiere Memo Ochoa – che ha portato da quelle parti).

La speciale dedica di Sousa dopo il successo con il Monza

Sousa ha dedicato la sua prima vittoria in maglia granata proprio ai suoi giocatori, consapevole del fatto che molto del suo futuro a Salerno passerà per la volontà di capitan Federico Fazio e compagni di fare bene. Di certo, il portoghese è uno che sa motivare i propri uomini, così come hanno già sperimentato felicemente i tifosi della Fiorentina anni fa. La rosa della Salernitana è attrezzata, almeno sulla carta, per riuscire nell’impresa anche quest’anno. Basterà avere il giusto mix di gente esperta e giovani promesse in rosa per compiere l’ennesimo miracolo? Solo il tempo ci dirà di più sulla bontà del progetto che Paulo Sousa, con fatica e dedizione, porterà avanti.