“La regola e il caso. Opere dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna”, presentazione il 12 dicembre.

La Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d’Arte Contemporanea presenta La regola e il caso. Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, una mostra diffusa nel tessuto urbano di Salerno dal 15 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020), prodotta e promossa dalla Scabec e dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna, con il patrocinio del DISPAC (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno) e del Centro Ict per i Beni Culturali dell’Università di Salerno, la mostra sarà presentata alla stampa lunedì 12 dicembre, alle ore 11, presso la sede della Fondazione, a Salerno, in via Lungomare Trieste n° 13. A seguire, alle ore 12, si terrà una preview stampa a cui è stato invitato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il progetto propone un itinerario espositivo che coinvolge spazi significativi dell’arte e della vita culturale della città di Salerno, luogo natale di Filiberto Menna e Tomaso Binga, al secolo Bianca Pucciarelli Menna. Oltre alla ex Casa del Combattente, i luoghi coinvolti in questo prezioso percorso – che vuole far emergere il legame dei due coniugi con la loro città d’origine – sono il Museo della Ceramica Alfonso Tafuri, l’Archivio di Stato, la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la Pinacoteca Provinciale.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Pantaleone Annunziata , Amministratore Unico della Scabec

, Amministratore Unico della Scabec Franco Alfieri , Presidente della Provincia di Salerno

, Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli , Sindaco di Salerno

, Sindaco di Salerno i due curatori della mostra, Antonello Tolve (Accademia di Belle Arti di Napoli) e Stefania Zuliani (Università degli Studi di Salerno).

Introduce e modera Letizia Magaldi, Presidente della Fondazione Filiberto e Bianca Menna.

La preview stampa del progetto artistico toccherà le sue varie tappe, partendo dalla sede della Fondazione.