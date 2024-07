La prova del nove, Maurizio Casagrande a Positano per Vicoli in Arte mercoledì 17

Dopo il grande successo della prima parte di eventi, tra cui il concerto di James Senese e Napoli Centrale, “Vicoli in Arte” torna il 17 luglio a Positano in Piazza dei Racconti con “La prova del nove”, il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande.

Un appuntamento imperdibile con l’amatissimo attore, regista e sceneggiatore napoletano, protagonista di film e spettacoli teatrali di grandissimo successo. In questo show, tra musica e recitazione, sarà protagonista con Ania Cecilia e Bruno Galasso di una serata indimenticabile, che promette grandi risate.

La rassegna finanziata dal Comune di Positano e fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Guida e da tutta l’amministrazione, segna un altro grande successo grazie al lavoro prezioso della direzione artistica di Giulia Talamo e di Ario Avecone alla regia teatrale. “La prova del nove è uno spettacolo dove la musica, il teatro e la comicità convivono dando vita a equivoci e momenti esilaranti. Voglio offrire un musical fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate” – racconta Casagrande. L’ingresso è gratuito e l’inizio è previsto per le 21. Comincia così nel migliore dei modi la seconda parte della rassegna che colora l’estate della città verticale e che culminerà il 28 agosto con la rappresentazione dello spettacolo sulla storia di Positano “Posa Posa, lo sbarco dei Saraceni”, dove parteciperanno insieme ai migliori cantanti e ballerini del panorama musical italiano, anche i giovani allievi della Scuola di Arti Sceniche. Tutti gli eventi di “Vicoli in Arte” sono ad ingresso gratuito e il programma con gli aggiornamenti è consultabile sulle pagine social della rassegna e del Comune di Positano.

PER INFO: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it | +39 089 812 2535