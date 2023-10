La Jomi Salerno sorride al ritorno in campionato. Trasferta con vittoria sul campo del Dossobuono

La Jomi Salerno torna in campionato e lo fa con una vittoria, quella per 21 – 31 ottenuta sul campo del Dossobuono. Le salernitane danno così continuità al buon successo dell’esordio e conquistano due punti importanti prima della nuova pausa di campionato.

In trasferta con la neopromossa Dossobuono, la gara valida per il quarto turno di campionato è un vero dominio targato Salerno. Le atlete allenate da coach Francesco Ancona partono subito forte con Nornes e poi Rossomando dai 7 metri protagoniste dell’iniziale doppio vantaggio delle salernitane. Le qualità della Jomi Salerno vengono fuori immediatamente: trascinata da Martina Barreiro al 16esimo la squadra salernitana è già sul + 9. Al secondo quarto qualche disattenzione di troppo è utile a concedere qualche spazio e ad alimentare un po’ di fiducia nelle avversarie che prendono campo e riescono a chiudere la prima frazione sul 14 – 17, ricucendo l’inziale distanza. È ottimo l’approccio delle salernitane nel secondo tempo: intenzionate a resettare gli errori che hanno condizionato, seppur in minima parte, una fase della prima frazione, le atlete di Ancona decidono di chiudere la pratica dominando letteralmente la gara con il Dossobuono, poi, pochissimo pericoloso. Rotazioni per Francesco Ancona che decide di dare minutaggio a tutte le sue giocatrici che chiudono la gara con 10 gol di scarto sul 21 – 31.

La Jomi Salerno torneerà nuovamente in campo sabato 21 ottobre quando, alla Palumbo di Salerno, affronterà i Lions Sassari.

“È stata una partita in cui abbiamo approcciato molto bene, abbiamo subito messo un vantaggio importante, con una buona difesa e soprattutto ottime ripartenze. Abbiamo condotto per tre quarti del primo tempo, purtroppo abbiamo avuto un blackout importante verso la fine del primo tempo e abbiamo permesso al Dossobuono di rientrare fino al 14 – 17 su cui si è chiuso il primo tempo – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Siamo rientrati in campo con la giusta concentrazione, abbiamo riportato in cinque minuti la partita su una distanza importante e abbiamo ruotato tutti gli effettivi nostra disposizione. Tre quarti di partita li ha giocati in porta, per l’indisponibilità di Pinto Pereira, Margherita Danti che ha fatto una buona prestazione. Facciamo tutti un importante passo avanti dopo questa vittoria. Ora avremo due settimane di pausa e poi rientreremo in campo alla Palumbo contro la Lions Sassari. In questo periodo non avremo cinque giocatrici che saranno impegnate in Nazionale e quindi, con quelle che restano, cercheremo di lavorare sulla parte individuale per avere giocatrici più pronte alla ripresa del campionato”.

Venplast Dossobuono – Jomi Salerno 21 – 31 (14 – 17)

Venplast Dossobuono: Cabrini Mad., Cabrini Mar., Zanette (VK) 7, Novesi 2, Zorzella, Berardo, Margeta 2, Pavanini, Mazzitelli 1, Ingrassia 2, Bujor Zamfir, Lain 3, Cacciatrice 1, Prudenziati, Mazzieri (K) 3.

All. Elena Barani

Jomi Salerno: Mangone 6, Dalla Costa (VK) 2, Rossomando 4, Squizziato 3, De Santis 3, Ronga, Danti, Ribeiro, Napoletano (K), Ciociano, Pereira, Nornes 4, Barreiro 9, Gislimberti.

All. Francesco Ancona

Arbitri: Prandi, Pipitone