LA DOTTORESSA MARILENA MONTERA E’ LA  NUOVA PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO  EST”

“Vis Unita Fortior” (La forza unita è più forte) è il motto della nuova Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, la dottoressa Marilena Montera, che ha ricevuto il collare e lo spillino dal Presidente uscente, il dottor Dino Bruno, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi nel giardino di Villa Wenner di Capezzano. La dottoressa Montera, che ha ricordato commossa il socio Piergiorgio Turco, nel segno della continuità, porterà avanti i progetti iniziati dal suo predecessore, soprattutto quelli dedicati alla solidarietà, e altri ne metterà in campo: ” Continueremo i progetti dedicati alla comunità di Pastorano; aderiremo ai progetti dedicati alla tutela dell’ambiente, come quello dell’installazione degli innovativi cestini mangia-rifiuti che galleggiano a pelo d’acqua, i “Seabin”, per eliminare le microplastiche dal nostro mare. Con altri Club Rotary del territorio continueremo a sostenere la ricerca avviata dal professor Alessandro Weisz dell’Università di Salerno, che sta lavorando a un progetto di monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus Covid- 19 in Campania”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera di padre Anacleto Bracco, il Presidente uscente, Dino Bruno, ha ricordato i tanti progetti realizzati durante l’anno, nonostante la pandemia:” Il Rotary, non si è mai fermato: sia in termini di impegno, sia in termini di solidarietà e presenza sul territorio: siamo stati ovunque!”. Tra le tante iniziative realizzate il Past President Bruno ha ricordato il progetto “Tamponiamo il Covid” che ha consentito di eseguire, gratuitamente, numerosi tamponi rapidi per il Covid -19 presso le parrocchie salernitane”. Il dottor Bruno ha anche ricordato la nascita del nuovo “Interact Club Salerno Est”, presieduto dal giovanissimo Renato Moscati, la nascita della Fellowship degli Scout del Rotary e consegnato due Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary, ai soci Antonio Vairo e Gianluca Vinciguerra.

La neopresidente Marilena Montera ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Antonio Vairo; Prefetto Camillo de Felice; Segretario Eugenio Autieri; Segretario Esecutivo: Antonio Petroccione; Tesoriere: Gianluca Vinciguerra. Consiglieri: Antonio Calabrese, Valentina Dell’Acqua, Gianpaolo Turco. Past President: Dino Bruno; Presidente Incoming: Rodolfo Vitolo. Presidente Nominato: Camillo De Felice. Formatore: Antonio Brando. Sono intervenuti i formatori distrettuali Gaetano Pastore e Antonio Brando e l’Assistente dei Governatori Massimo Franco e Costantino Astarita, l’avvocato Ciro Senatore.

Aniello Palumbo