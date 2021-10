Jomi Salerno, le serbe del Bekament Bukovica Banja avversarie nel terzo turno di EHF European Cup.

Si è tenuto a Vienna, nella sede della EHF (European Handball Federation), il sorteggio del terzo turno della EHF European Cup. La Jomi Salerno affronterà la formazione serba del Bekament Bukovica Banja nel terzo turno della competizione europea. Nel secondo turno la compagine allenata da Sasa Boskovic ha superato le islandesi del Valur Iceland vincendo il primo match con il risultato di 29 – 28 e la sfida di ritorno con il risultato finale di 30 – 24. Nel corso delle due gare del Round 2 si sono messe in evidenza Garović, Stepanović e Stekić che hanno messo a segno, rispettivamente, otto, sette e sei reti. La Jomi Salerno, dal canto suo, ha vinto entrambe le gare del Round 2 di EHF European Cup contro le austriache del Roomz Jags Wiener Neustadt con il punteggio di 31 – 18 e 31 – 20, conquistando così il passaggio al turno successivo della competizione europea. La Jomi Salerno, insieme a Brixen, rappresenterà l’Italia nella competizione continentale: le due compagini saranno ai nastri di partenza del Round 3 con gli incontri che si disputeranno con la formula dell’andata e ritorno tra il 13 – 14 e 20 – 21 novembre. Il club caro al presidente Mario Pisapia, otto volte Campione d’Italia e detentore di 11 trofei tra Coppa Italia (6) e Supercoppa (5), lavorerà per farsi trovare pronto all’appuntamento col team allenato da Laura Avram che, pur consapevole delle difficoltà della doppia sfida contro il team serbo, darà battaglia per il passaggio del turno.