Jomi Salerno, il Brixen pareggia la serie, per lo scudetto si va alla bella.

Ci sarà bisogno della gara tre in programma martedì prossimo (17 maggio) alle ore 19 sempre al Palasport di Bressanone per assegnare lo Scudetto 2021/2022. Non riesce, infatti, l’impresa alla Jomi Salerno che nella gara due viene superata dal Brixen con il risultato finale di 24 – 22. Dopo un minuto di gioco la formazione salernitana ha l’opportunità di sbloccare subito il punteggio, il portiere della formazione altoatesina però para il sette metri ad Ilaria Dalla Costa. Squadre contratte ad inizio gara. La prima rete del match arriva dopo 4′ e porta la firma di Manojlovic. Si viaggia sui binari di parità, al 12′ il risultato è fermo sul 4 – 4. Al 16′ capitan Napoletano e compagne allungano sul +2 (5 – 7). Brixen piazza un break di due reti a zero, pareggiando così i conti (7 – 7 al 20′). Si viaggia ancora sui binari della parità (10 – 10 al 28′). Il primo tempo si chiude con il punteggio di 11 – 10 per il Brixen. Ad inizio ripresa il team allenato da Laura Avram pareggia i conti (11 – 11 al 2′). Si viaggia nuovamente sui binari di parità, al 7′ il punteggio è 14 – 14. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo, al 15′ si è sul 18 – 18. Continui botta e risposta, al 20′ le due formazioni sono sul 20 – 20. Salerno mette la testa avanti, ma le padrone di casa non hanno nessuna intenzione di mollare (22 – 22 al 26′). Il pareggio vorrebbe dire tricolore per la Jomi Salerno, Brixen non ci sta. Le altoatesine piazzano un break conclusivo di due reti a zero e portano a casa la vittoria con il punteggio di 24 – 22. Per assegnare lo Scudetto ci sarà bisogno della gara tre.

Brixen – Jomi Salerno 24 – 22 (primo tempo: 11 – 10)

Brixen: Eder, Durnwalder, Schatzer, Abfalterer 4, Hilber 4, Pruenster, Di Pietro 1, Nothdurfter, Duran 2, Ucchino 5, Babbo 6, Ghilardi 2, Rabanser, Fischnaller, Di Carlantonio, Vikoler. Allenatore: Hubert Noessing

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 3, Rossomando, Avagliano, Krnic 4, Romeo, Ilic, Stettler 2, Martinez Bizzotto, Manojlovic 11, Napoletano 1, Tanaskovic, Lauretti Matos. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Riello – Panetta