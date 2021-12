Jomi Salerno, chiusura d’anno con vittoria ad Erice.

Vittoria in trasferta per la Jomi che chiude così nel migliore dei modi il 2021. Capitan Napoletano e compagne superano l’Ac Life Style Erice con il risultato finale di 31 – 22. La prima rete del match è delle padrone di casa. La numero 17 Gorbatsjova sblocca il punteggio con un sette metri dopo tre minuti. La Jomi Salerno ribalta subito il punteggio con Romeo e Manojlovic (1 – 2 al 6′). Si viaggia comunque sui binari della parità, dopo 9′ il risultato è sul tre a tre. Il sette allenato da Laura Avram decide di accelerare, piazza un break di tre reti a zero (3 – 6) costringendo il tecnico della formazione siciliana a chiamare il time out. Al rientro in campo Erice piazza un contro break di due reti a zero, accorciando sino al -1 (5 – 6). La compagine campana torna nuovamente a giocare come sa ed allunga con Stettler (7 – 10 al 18′). Le reti di capitan Napoletano ed Ilaria Dalla Costa permettono alla Jomi di allungare ancora. Con un gioco veloce ed ordinato le salernitane si portano sino al 16 – 9. L’ex Coppola realizza per la compagine siciliana, la prima frazione di gioco si chiude così con il punteggio di 16 – 10. Nel secondo tempo la Jomi allunga ancora sino al 19 – 10 dopo appena tre minuti di gioco. Manojlovic dai sette metri porta Salerno sul +10 (20 – 10) quando il cronometro segna il quinto minuto. Il sette allenato da Laura Avram continua a premere il piede sull’acceleratore. Dalla Costa e capitan Napoletano portano la Jomi sul +12 (24 – 12 al 11′). Erice prova in qualche modo a tenere testa alle salernitane, senza però ottenere i frutti sperati. Al 20′ la Jomi è avanti con il punteggio di 27 – 15. Al 22′ il neo acquisto Tanaskovic realizza la rete che vale il 28 – 16. Coach Avram concede spazio alle giovani del vivaio, Erice prova ad accorciare portandosi sino al 28 – 20 al 25′. Nei minuti conclusivi sale nuovamente in cattedra il nuovo acquisto Katarina Tanaskovic che realizza due reti di pregevole fattura (30 – 21). Finisce 31 – 22 per la Jomi Salerno che porta a casa altri due punti preziosi e chiude il 2021 nel migliore dei modi.

Ac Life Style Erice – Jomi Salerno 22 – 31 (primo tempo: 10 – 16)

Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 3, Yudica 1, Coppola 3, Kellner, Cozzi 5, Gorbatsjova 4, Brkic, Benincasa, Losio, Ravasz 4, Podariu, Felet, Satta. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 6, Rossomando, Avagliano, Krnic 2, Romeo 4, Ilic, Stettler 1, Martinez Bizzotto 1, Manojlovic 7, Napoletano 5, Tanaskovic 4, Lauretti Matos 1. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Fato – Guarini