Jomi Salerno, battute le Guerriere Malo.

Nell’ultimo appuntamento casalingo del 2021 arriva l’ennesimo successo per la Jomi Salerno. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, infatti, capitan Napoletano e compagne superano le Guerriere Malo con il punteggio di 33 – 16 nel match valevole quale decima giornata d’andata della serie A Beretta. Parte subito forte la compagine allenata da Laura Avram che dopo due minuti è già sul due a zero. Le salernitane spingono forte sull’acceleratore, al 7′ capitan Napoletano e compagne sono avanti con il punteggio di sei ad uno. Un leggero calo di concentrazione da parte della Jomi permette alle Guerriere Malo di piazzare un parziale di quattro a zero (6 – 5 al 10′). Le salernitane realizzano un gol (7 – 5 al 15′) ma commettono qualche errore di troppo, costringendo Laura Avram a chiamare il time out. Al rientro in campo la Jomi Salerno comincia a giocare nuovamente la sua pallamano, al 18′ il risultato è 10 – 5 in favore di capitan Napoletano e compagne. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 16 – 9 in favore della Jomi Salerno. Nel secondo tempo la compagine campana continua a macinare gioco ed a realizzare con una certa facilità (19 – 9 al 5′). Le Guerriere Malo prova in qualche modo a limitare i danni ma la Jomi Salerno continua a spingere sull’acceleratore, le salernitane si portano così sul +11 (22 – 11 al 10′). Le ospiti provano in qualche modo a reagire, al 15′ il risultato recita 23 – 15 in favore della Jomi Salerno. Il team allenato da Laura Avram non ha nessuna intenzione di fermarsi, al 21′ il risultato recita 27 – 15. Con la gara oramai in cassaforte il tecnico della Jomi Salerno decide di lanciare nella mischia anche le giovani della “cantera” targata Pdo concedendo spazio anche a Giorgia Avagliano, Giulia Rossomando e Carmen Stellato. Finisce 33 – 16 per la Jomi Salerno che porta a casa altri due punti preziosi nell’ultimo appuntamento del 2021 davanti al pubblico amico.

Jomi Salerno – Guerriere Malo 33 – 16 (primo tempo: 16 – 9)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Costa 8, Francesconi, Rossomando 3, Avagliano, Krnic, Romeo 8, Ilic, Stettler, Martinez Bizzotto 1, Manojlovic 7, Napoletano 3, Lauretti Matos 2. Allenatore: Laura Avram

Guerriere Malo: Peruzzo 4, Young 1, Lain 5, Dyulgerova, Pozzer A. 1, Bisevac, Buhna 2, Pozzer M. , Bernardelle 1, Moretto, Fabbris, Barresi 2, Zambon. Allenatore: Sabino Rodrigo

Arbitri: Anastasio – Zappaterreno