Irno Valley, appuntamento conclusivo giovedì 17 a Fisciano.

Con il quinto ed ultimo appuntamento di “Irno Valley”, l’innovativo progetto giovanile imprenditoriale, promosso per rilanciare il turismo locale, in particolar modo quello della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno, si concluderà la serie di incontri, che dallo scorso anno sono stati organizzati per lanciare una iniziativa che si spera possa avere un forte impatto turistico, soprattutto nel periodo post pandemico.

L’evento conclusivo si terrà giovedì 17 Marzo alle ore 17.00 presso la Sala delle Conferenze del Comune di Fisciano, dove interverranno i seguenti ospiti:

Vincenzo Sessa , Sindaco di Fisciano;

Franco Gioia, Presidente del Gal "Terra è Vita";

Francesco Morra, Consigliere Provinciale con delega all'Urbanistica, alle Politiche Culturali e Valorizzazione del Patrimonio Culturale;

Nicola Prudente, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Fisciano con delega all'Ufficio Europa;

, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Fisciano con delega all’Ufficio Europa; Vincenzo Ricciardi, Presidente dell’Associazione “Vivi Fisciano”

Dopo i saluti istituzionali, i soggetti preposti interverranno per presentare il progetto di turismo esperenziale, culturale e multi esplorativo in tutto il territorio della Valle dell’Irno, includendo anche escursioni in Costiera Amalfitana, Costiera Cilentana, i Monti Picentini e nella città di Salerno, alla scoperta di luoghi che hanno segnato la storia, l’arte e la cultura dei propri territori di appartenenza, coinvolgendo anche i cosiddetti “percorsi della fede”, caratterizzati da pellegrinaggi alla scoperta di antiche chiese e monasteri.

In questo ultimo appuntamento, oltre al progetto, verranno presentate le strutture aderenti che in totale sono cinque: “Vignadonica” con sede a Fisciano; Cascina San Michele con sede a Fisciano; B & B Nonna Maria 1928 con sede a Salerno; Villapiana con sede a Pellezzano; Tenuta Oliva di Fisciano. Queste strutture sono parte integrante del progetto “Irno Valley” realizzato in rete dai giovani del territorio.

Il progetto è finanziato con i fondi del PSR Campania 2014/2020, Misura 19: Sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”, sottomisura 19.2: tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”, tipologia di intervento 19.3.1: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale e dal Gal (Gruppo di Azione Locale) “Terra è Vita”, con sede a Bracigliano (SA).