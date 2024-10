Informaestetica 2024 a cura di Confartigianato

Vuoti normativi, estetica e riforme. È questo il tema del convegno “INFORMAESTETICA 2024”, in programma lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 9, presso la sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno. Organizzato da Confartigianato Imprese Salerno, l’evento mira a fornire formazione e aggiornamento su tematiche cruciali legate alla sicurezza, alla conformità normativa e alla tutela nel settore estetico, rappresentando un appuntamento annuale imperdibile per le professioniste e i professionisti del settore.

L’edizione di quest’anno si concentrerà su un argomento di grande attualità. Tra gli interventi, ci sarà quello del Comandante dei Carabinieri NAS di Salerno, Rosario Basile che approfondirà il tema degli “aspetti critici” relativi ai macchinari e ai prodotti cosmetici personalizzati. Durante il suo intervento, il vertice del Nucleo Antisofisticazione e Sanità discuterà dei controlli volti a garantire la sicurezza e la legalità, e delle conseguenze legate all’uso di macchinari estetici non autorizzati o gestiti senza la supervisione di un medico. Le violazioni possono portare a sanzioni che, in casi gravi, possono arrivare alla chiusura dell’attività.

“È fondamentale che i centri estetici operino con specifiche certificazioni e seguendo i regolamenti per garantire la sicurezza dei consumatori – ha dichiarato Franca Maresca, presidente regionale di Confartigianato Estetisti – nel corso dell’incontro infatti, ci proponiamo di fornire informazioni essenziali per garantire la conformità normativa e analizzare le attuali lacune legislative che interessano il mondo dell’estetica, con particolare attenzione all’utilizzo sicuro di macchinari e prodotti”.

La Legge 1/90, conosciuta come “Legge quadro per la regolamentazione dell’attività di estetista”, stabilisce le norme per l’esercizio delle attività estetiche in Italia. Tra i punti essenziali le modalità per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista, gli obblighi di formazione per gli operatori del settore, indicando il percorso formativo e i requisiti necessari ma anche le tipologie di trattamenti che si distinguono tra trattamenti estetici di base e quelli più invasivi, per i quali è richiesta la supervisione di un medico. In questo contesto, emerge un dato significativo dal 56° Rapporto Annuale sui Consumi Estetici: il grande numero di investimenti dei centri estetici nell’ambito dell’innovazione e nuovi macchinari. I consumatori si mostrano sempre più esigenti in materia di qualità del servizio, della professionalità di chi lo eroga e dell’ambiente in cui viene fornito. Inoltre, si registra un’accelerazione nei servizi proposti, con una maggiore richiesta su trattamenti moderni per viso e corpo. I servizi di dimagrimento, epilazione e percorsi benessere SPA sono in crescita, capaci di offrire un’alta esperienzialità e benessere a 360 gradi.

L’incontro e l’intervento del comandante dei carabinieri Nas sarà preceduto dai saluti del presidente di Confartigianato Franco Risi e offrirà momenti di confronto e dibattito, fornendo strumenti utili per affrontare con successo le problematiche del settore estetico in un contesto normativo in evoluzione, subito dopo la presidente regionale Confartigianato Estetisti, Franca Maresca. A seguire un momento di dibattito con Bernardo Cerisola, presidente Fabip. Tra le chiavi per affrontare questa evoluzione c’è anche la formazione, tema che sarà sviluppato da Gaetano Corrado, titolare della Corrado Academy. Alla presenza del direttivo Estetisti, ci saranno anche gli interventi di Alessandra Bertelli dei Laboratori Gerard’s Cosmetic, che parlerà dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici, con focus sull’iter e le responsabilità normative. Infine, Luciano Buizza interverrà sul tema “La forza della conoscenza: sicurezza e norme come chiave del successo professionale”.