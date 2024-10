Le Notti Azzurre Winter Edition a Cetara

Una nuova stagione di appuntamenti a Cetara, con un ricco programma che darà vita durante tutto l’inverno alla rassegna “Le Notti Azzurre Winter Edition” nella sua proposta originale, ma sempre fedele alla tradizione. In occasione delle feste, e non solo, un’offerta densa di occasioni che andranno dritte al cuore di tutti, grandi e piccini, accogliendo anche i visitatori che scelgono il borgo costiero nel “fuori stagione” per trascorrere ore spensierate in un posto magico. Dolcetto o scherzetto? Si inizia subito ad animare vicoli e stradine con “Happy Halloween”, il giovedì 31 ottobre, dalle 16, in Piazza Vieschi. E sarà “In un attimo…Natale” dalle 18.30 di domenica 3 novembre, con l’accensione delle luminarie natalizie, tanto attese in questo speciale periodo dell’anno. Luci a tema e spettacoli di animazione daranno vita a un vero e proprio borgo-presepe in un percorso che si snoda da Piazza S. Maria di Costantinopoli, nella parte alta del paese, per attraversare il corso principale e raggiungere Largo Marina alle 19, per dare inizio al countdown dell’accensione dell’albero di Natale che dominerà la passeggiata. Gonfiabili, musica e altre sorprese, saranno gli ingredienti del gran finale dedicato ai più piccoli. “Le iniziative turistiche e culturali che proponiamo puntano su ospitalità e accoglienza di Cetara perché diventi meta attrattiva per famiglie, giovani, gruppi di amici e curiosi che già conoscono la costa, ma non del tutto il nostro splendido paese che ha tanto altro da offrire, 365 giorni all’anno” – spiega il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. “Inizieremo dall’accensione delle luminarie artistiche, per ampliare l’offerta con una serie di incontri caratteristici, che rendono il nostro borgo unico nel suo genere” – un impegno che rinnova le consuetudini nelle parole e nei fatti del primo cittadino, supportato dal Consigliere con delega al Turismo e allo Spettacolo, Daniele Luigi D’Elia e Cinzia Forcellino, consigliere con delega alla Cultura, Pari Opportunità e Comunicazione: “Metteremo ogni volta di più al centro del nostro programma i ragazzi con le loro famiglie perché, soprattutto nei periodi più emozionali, sono la nostra lente di ingrandimento da cui osserviamo il mondo. Il nostro impegno è di non trascurare le loro esigenze e desideri”. Ancora i bambini saranno protagonisti dei laboratori di “ArtLab” per vestire i panni di piccoli ceramisti, mettendosi in gioco tra stampi e decori e imparando divertendosi a manipolare materia e storia di uno degli elementi più identificativi della costiera. Gli appuntamenti saranno divisi in “ArtLab Baby”, aperto ai bimbi delle scuole materne, nei giorni 8 e 29 novembre, 24 gennaio e “ArtLab Kids”, aperto ai bimbi delle scuole elementari nei giorni 15 novembre, 13 dicembre e 7 febbraio, sempre di venerdì dalle 17,30, alla sala polifunzionale Ave Maria in Piazza San Francesco. Per buongustai e appassionati, ritorna “Calice” e le sue masterclass, in collaborazione con ambientarti e Grapee, che proporrà ben sei date, il 22 novembre, 6 e 20 dicembre, 17 e 31 gennaio, 14 febbraio tutte di venerdì. La colatura di alici di Cetara sposa il vino nella sua “sentinella” per discutere di gastronomia, enologia e cultura della buona tavola. Una serie di incontri a tema divisi in due momenti del programma delle feste, per assaporare diversi abbinamenti, con l’ausilio e i consigli di ristoratori e produttori cetaresi, insieme alle aziende vitivinicole del territorio. La destinazione delle degustazioni sarà la Torre Vicereale, con il suo Museo Cantina, sempre alle 20.30 (ingresso con ticket). Un altro appuntamento imperdibile che anticipa anche il primo assaggio della colatura appena spillata sarà “Aspettando l’Immacolata” scandito dalla musica folk e l’esibizione del gruppo O’ Guagliunciell’ di Amalfi per le strade del paese, sabato 7 dicembre, dalle 18, che ci catapulterà nell’atmosfera di festa che precede la santa processione notturna dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, con la partecipazione del Premiato concerto Bandistico Città di Minori, fino alle prime luci dell’alba. Per l’intero mese di dicembre e anche a gennaio, ancora spazio al divertimento nello speciale programma dedicato al Natale, con tombolate e beneficenza, il villaggio di Babbo Natale, commedie e spettacoli teatrali, fino all’attesissimo Capodanno in piazza, per salutare il Nuovo Anno con tanti buoni propositi e abbracciare l’Epifania con dolcezza. Ma non finisce qui. Torna sul palco della Sala Mario Benincasa la Compagnia Teatrale Cetarese con lo spettacolo “Madama quatte solde”, commedia in due atti di Gaetano Di Maio. Un momento tanto apprezzato che fonda la sua esistenza nella volontà di ritrovarsi con la famiglia e gli amici a partecipare a un evento molto sentito nel paese. Si va in scena i giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre, alle 20. Si replica l’1 gennaio, stesso posto, stessa ora (ingresso su prenotazione). Compie undici anni la kermesse letteraria incostieraamalfitana ideata dal giornalista Alfonso Bottone che, anche quest’anno, ha scelto Cetara quale cornice del prestigioso contest “… e adesso raccontami Natale” che premierà gli scrittori che si sono distinti per la poesia, favola o fiaba, filastrocca o racconto breve, con una sezione speciale dedicata alle arti visive. Appuntamento con il salotto culturale a sabato 11 gennaio, dalle 18,30, alla sala Benincasa.

La rassegna “Le Notti Azzurre” è stata realizzata dal Comune di Cetara, grazie al contributo di Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Associazione Amici del Forum, Forum dei Giovani, ambientarti, Grapee, Parrocchia di San Pietro Apostolo, Commissione Festeggiamenti San Pietro, Azione Cattolica Parrocchiale, Devoti San Pietro.

PER INFO: cetaraturistica.it