Boom dei regali on line e i nostri commercianti ne hanno beneficiato?

Che il Covid abbiamo dato una spinta decisiva agli acquisti online e’ sotto gli occhi di tutti e lo dimostra anche un sondaggio del Gruppo Bva condotto su alcuni Paesi europei secondo cui il 67% dei nostri giovani compresi nella fascia di età compresa fra 16 e 24 anni ha dichiarato di aver incrementato il ricorso al web per i propri consumi.

Nel complesso il 49% degli italiani mostra uno spiccato orientamento per l’ecommerce, dato che ci colloca solo alle spalle degli inglesi (52%) e prima dei francesi (36%).

E I NOSTRI COMMERCIANTI COME SI SONO ORGANIZZATI?

Purtroppo la stragrande maggioranza delle attività’ commerciali stenta ancora ad imboccare con decisione la strada dell’ecommerce.

Molti preferiscono barcamenarsi con sistemi improvvisati ancorché’ gratuiti come possono essere i gruppi whatsapp o le chat di Facebook e Instagram.

Manca del tutto una strategia di marketing per vendere on line e molti pensano che la consulenza di professionisti del settore non siano necessarie commettendo tanti errori, anche banali, compromettendo spesso il posizionamento sul mercato on line.

PERCHE’ I COMMERCIANTI NON SI RIVOLGONO AI PROFESSIONISTI DELL’ECOMMERCE?

E’ un problema di cultura tutto italiano. Per il fatto che come consumatori si hanno esperienze di acquisto molto semplici sulle grandi piattaforme come Amazon, Zalando, Ebay e company, ci si convince che vendere on line sia altrettanto semplice.

Niente di piu’ falso!

Per vendere on line bisogna stabilire un serio progetto di commercio elettronico che non si esaurisce assolutamente nella realizzazione del sito web.

Sono necessari altri elementi fondamentali per poter partire con le vendite on line.

Prima di tutto bisogna avere una conoscenza minima degli strumenti informatici. Se si usa solo il cellulare come dispositivo elettronico bisogna rendersi conto che si e’ molto limitati.

Alcune agenzie come la nostra – Kynetic.it – inseriscono sempre la formazione all’interno dei pacchetti di realizzazione dei siti di e-commerce. Bisogna essere formati per essere autonomi per poter rispondere immediatamente a quelle che sono le frenetiche dinamiche delle vendite on line.

Indispensabile e’ stabilire una strategia di marketing con azioni che vanno seguite con continuità e diligenza per avere efficacia.

VOGLIO VENDERE SU AMAZON!