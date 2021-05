Incidente sul lavoro al Porto, grave un lavoratore 30enne. Vicinanza (Cisal): “Basta passerelle con istituzioni sorde. I sindacati devono tutelare i lavoratori. Il prefetto si dimetta se non sa gestire questa emergenza”.

Tutta Salerno prega per Matteo Leone il 30enne rimasto schiacciato da un carrello elevatore mentre lavorava al Porto. Matteo è un addetto alla movimentazione dei container presso lo scalo salernitano. Per cause ancora da accertare, mentre era all’opera sulle banchine è stato travolto dal carrello. Il 30enne è stato portato d’urgenza al Ruggi da una ambulanza della Croce Rossa. Le sue condizioni sono gravi. E mentre si indaga per stabilire le cause dell’incidente sui social in tanti pregano per lui a cominciare dalla pagina social ‘Chiesa di Sant’Anna al Porto – Salerno’

“Chiedo a Tutti, e fatevene portavoce con tutte le persone che conoscete, una preghiera per un lavoratore della Compagnia Portuale, Matteo Leone portatore di Sant’Anna, che oggi ha subito un grave incidente durante il lavoro. A detta dei medici le sue condizioni sono gravi!

Affidiamolo a Maria Santissima e preghiamo Maria, Sant’Anna e San Gioacchino affinché intercedano per la sua salvezza presso Dio Padre!”. Si legge sulle pagine social dedicate al Centro Storico.

Matteo, tifosissimo della Salernitana già in passato aveva combattuto e vinto la sua battaglia contro un brutto male e con il sostegno di tanti. Oggi il destino beffardo si è di nuovo accanito su questo ragazzo che sta affrontando un’altra dura prova assieme alla sua famiglia ed a quanti gli vogliono bene.