Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni, sabato 29 il finale.

Con un’intera giornata dedicata al romanzo ed alla poesia si concluderà il 29 settembre prossimo la XXXV edizione del Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni.

Duecentoquarantuno opere in gara di cui centocinque romanzi editi, inviati dalle case editrici o dagli stessi autori, hanno caratterizzato l’edizione 2018 del Concorso organizzato dall’Associazione L’IRIDE.

La Giuria, composta dalla presidente dell’Associazione Maria Gabriella Alfano, dai docenti Alfonso Amendola, Maria Olmina D’Arienzo, Fabio Dainotti, Claudia Imbimbo e dalla giornalista Concita De Luca, ha assegnato il primo premio per la narrativa edita a Paolo Casadio per il romanzo “Il bambino del treno” Piemme edizioni. Al secondo posto Francesco Sala per “Fili di fumo” Artestampa edizioni, al terzo Silena Santoni per “Una ragazza affidabile” Giunti edizioni e a Giovanna Mozzillo per “Ritorno in Egitto” Marlin editore.

Gli scrittori vincitori saranno presenti a Cava de’ Tirreni al Comune ed alla Mediateca Marte per ritirare il premio e per incontrare i lettori.

Ad Angelo Taioli di Voghera il primo premio per la Poesia con “Il tentato arrocco” e a Vanes Ferlini di Imola con “L’ombra dell’aquila” quello per la Narrativa Inedita.

Il premio copertina, dedicato a Gelsomino D’Ambrosio, dedicato alle Case Editrici, è stato assegnato a “Leone Editore” per il romanzo “Francesca da Rimini”.

Un programma molto intenso quello del 29 settembre.

Alle 10:00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, l’anteprima del Premio Simonetta Lamberti, dedicato alla narrativa per ragazzi. Parteciperanno dirigenti, docenti e studenti degli istituti superiori della città di Cava.

Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Servalli saranno ricordati, attraverso filmati e testimonianze dei familiari, i tragici momenti del 29 maggio 1982 in cui la giovanissima Simonetta fu uccisa per mano della camorra.

Seguirà l’incontro con Carlo Antonelli che con “Il sole nero di Zeda” (Ed. Del Faro) ha vinto il premio della narrativa per ragazzi.

Molto attesa la proiezione dei book trailer dei libri vincitori realizzati dagli studenti e dell’esibizione dell’orchestra da camera del liceo musicale Galdi- De Filippis. Condurrà la giornalista Imma Della Corte.

Alle 18:00, presso la Mediateca Marte, il gran gala della premiazione che inizierà con i saluti del Sindaco di Cava Vincenzo Servalli.

Seguiranno la lettura delle opere curata dall’attore Giuseppe Basta e gli interventi di Alfonso Amendola, Maria Olmina D’Arienzo, Concita De Luca, Fabio Dainotti e Claudia Imbimbo, componenti della giuria. Ospite d’onore Renato Salvetti, scrittore, musicista, sound designer, che eseguirà brani di sua composizione.

Sono attesi autori da tutt’Italia che avranno l’occasione per conoscere meglio Cava de’ Tirreni ed il suo territorio.

Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni

Il Premio, dedicato alla poesia ed alla narrativa sia edita che inedita, è un concorso annuale che l’Associazione L’Iride organizza dal 1983 con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni.

Il Concorso, al quale collaborano il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, il liceo scientifico Andrea Genoino, l’IIS Galdi De Filippis, l’IIS Della Corte-Vanvitelli di Cava de’ Tirreni, è articolato nelle Sezioni Narrativa Edita (negli ultimi tre anni), Narrativa Inedita e Poesia. Nell’ambito della Narrativa edita sono assegnati il “Premio Gelsomino D’Ambrosio”, rivolto alle Case Editrici per la migliore copertina ed il Premio “Simonetta Lamberti”, dedicato alla narrativa per ragazzi.

Il Bando viene emanato nei primi mesi dell’anno. Le opere vengono valutate dalla Giuria, in un primo tempo singolarmente e poi in sedute collegiali in cui si decidono i vincitori. Dopo il concorso i libri vengono messi in circolo nel territorio con donazioni a biblioteche, carceri, ospedali, luoghi di concentrazione di persone come sale da tè, ambulatori medici, ecc.

Nei mesi che seguono ciascuna edizione del Premio Città di Cava de’ Tirreni, l’Associazione L’IRIDE organizza la rassegna “Campania d’Autore” dedicata ai romanzi premiati scritti da autori campani o ambientati nella nostra Regione. Per ciascuno dei libri viene curato il booktrailer a cura degli studenti delle scuole superiori di Cava de’ Tirreni che partecipano, poi, attivamente, alla presentazione.

Altre notizie su www.irideartecultura.it